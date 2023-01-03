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秦刚大使致在美中国留学生告别信

2023年01月03日09:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月2日电 （记者李志伟）当地时间1月2日，中国驻美国大使秦刚向在美中国留学生致告别信。

秦刚在信中表示，回忆过去一年半的在美工作，同学们给他留下了深刻的印象。他走访了全美20多个州。只要条件允许，每到一处他都会参访高校学府，了解大家的学习生活，倾听大家的需求呼声。他见到的留美学子，勤奋刻苦，奋发有为，洋溢着青春的激情、蓬勃的朝气。无论是在校园里，还是在视频连线上，同学们青春洋溢的笑脸，昂扬向上的发言，让他难以忘怀，让他对祖国的未来充满信心。

秦刚表示，祖国牵挂着每一位在美留学人员。希望同学们始终心怀祖国，努力学习，掌握本领，赓续留学报国光荣传统，为中华民族伟大复兴贡献自己的学识才华。希望同学们广交朋友，增进交流，担当中美友好的民间使者，讲好中国故事，促进两国人民的相识相知。希望同学们相互帮助，团结友爱，保持身心健康，注意人身安全。无论何时何地，中国驻美使领馆将始终伴随同学们，会全力保护大家的健康安全和正当权益，为同学们保驾护航。

(责编：燕勐、常红)

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