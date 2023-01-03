人民网华盛顿1月2日电 （记者李志伟）当地时间1月2日，外交部长秦刚向全美侨胞致告别信。秦刚在信中表示，在美工作的18个月、500多天时间里，无论在首都华盛顿，还是访问全美各地期间，他都把与侨界接触互动作为工作重点，为侨胞们办实事、解难事、做好事，维护华侨华人合法权益和公平待遇。

秦刚表示，在美华侨华人数量已达500多万，成为美国多元社会的重要组成部分，很多杰出代表跻身为美国政界、商界、教育界、科技界、学术界、文化界的佼佼者。在美侨胞始终不渝地传承、弘扬中华优秀文化，促交流，展风范，彰显中国人崇尚和平、坚毅勤奋、克己奉公等传统美德。在中美关系陷入低谷的当下，尽管面临前所未有的阻力，全美侨界初心不改，矢志不渝，想方设法促进中美民间友好，助力两国加强了解、增进互信、发展合作。

秦刚指出，建交40多年来，中美关系已经形成你中有我、我中有你的利益交融格局，不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，两国完全应该相互尊重、和平共处、合作共赢。旅美侨胞是中美之间的重要桥梁和纽带。希望旅美侨胞继续不懈努力，推动两国民心愈近，友谊愈深，为中美关系重回正轨凝聚正能量，作出新贡献。

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