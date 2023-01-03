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布隆迪暴发霍乱疫情

2023年01月03日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社基加利1月2日电（记者吉莉）布琼布拉消息：布隆迪卫生官员1日晚说，该国经济首都布琼布拉日前暴发霍乱疫情，已造成十多人感染。

　　布隆迪公共卫生与艾滋病防治部长西尔薇·恩泽伊马纳在声明中介绍说，2022年12月30日，在布琼布拉的北部发现9例霍乱疑似病例，他们出现腹泻和呕吐症状；31日在另一个地区又发现2例疑似病例。此外还有1例疑似病例是前述疑似病例的密切接触者。

　　2022年12月31日，布隆迪国家公共卫生研究所证实上述疑似病例感染了霍乱。恩泽伊马纳说，目前有5名霍乱患者在医院接受治疗，另外7名患者已经出院。

　　恩泽伊马纳介绍，政府已采取一些措施控制疫情蔓延，包括对受感染的家庭进行消毒，提高社区对流行病传播风险和防范措施的认识，在社区中寻找其他霍乱病例，同时禁止在布琼布拉街头出售食品。

　　2022年12月26日至31日，连日大雨侵袭布琼布拉及其周边多个地区，导致厕所污水外溢。

　　霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要通过不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：崔越、刘洁妍)

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