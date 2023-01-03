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RCEP正式对印度尼西亚生效 浙江企业出口迎新机

2023年01月03日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社杭州1月2日电（记者魏董华）记者从杭州海关获悉，2023年1月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效。生效当日，在杭州海关所属义乌海关办事大厅，义乌市致宏进出口有限公司申请签发了浙江首份RCEP项下输印度尼西亚的原产地证书。

　　义乌市致宏进出口有限公司是一家以出口日用百货、机器配件为主的外贸公司，主要出口东南亚国家。2022年凭借中国-东盟自贸协定，公司有超1000万美元的货物享受到了关税优惠，今年随着RCEP对印度尼西亚的生效，企业对东盟的出口迎来了新的机遇。

　　“之前应用中国-东盟自贸协定，我们出口的自行车配件在印度尼西亚进口时的关税税率是5%。RCEP对印度尼西亚生效后，直接降到了零关税，这对公司提升产品竞争力帮助很大。”义乌市致宏进出口有限公司负责人黄新珍说。

　　据统计，2022年义乌海关为货值546.5万美元的自行车配件签发了出口印度尼西亚的中国-东盟自贸协定证书，RCEP对印度尼西亚生效以后，这部分商品将享受到RCEP下更大的降税红利。

　　嘉兴新安包装材料股份有限公司专业生产PVC压延伸热收缩膜，印度尼西亚是其重要出口目的国之一。公司出口印度尼西亚的PVC热收缩膜，基础税率是10%，在中国-东盟自贸协定下优惠税率是5%，而在RCEP协定对印度尼西亚生效后，该产品在印尼的进口关税直接下降为零关税。

　　“以2022年公司对印度尼西亚出口货值为参考，预计RCEP一年可为公司出口印度尼西亚的货物减免进口关税约37万元。这将对我们进一步开拓印度尼西亚新市场有重要作用。”嘉兴新安包装材料股份有限公司总经理杨礼腾说。

　　东盟是浙江最大的对外贸易市场之一，印度尼西亚是该省在东盟重要的贸易伙伴。杭州海关关税处负责人表示，RCEP对印度尼西亚生效后，企业可综合利用RCEP和中国-东盟自贸协定，选择最优的贸易协定办理证书享惠，更好地拓展国际市场、提升产品竞争力。

(责编：崔越、刘洁妍)

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