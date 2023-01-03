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民众生活成本危机持续加剧——

英国二手商品销量大增

本报记者  邢  雪
2023年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　据英国广播公司日前报道，受通胀高企影响，英国民众生活成本居高不下，2022年光顾二手商店的顾客激增，价格低廉的二手商品销量猛增。英国经济与商业研究中心发布的报告预测，2022年包括二手汽车在内的英国二手市场经济规模将增至65亿英镑，与2020年相比增长48%。

　　英国有超过3800家二手商店，售卖二手服装、家居用品、首饰、图书、唱片等物品。刚刚过去的一年，二手商店的交易量显著增加。有统计显示，约2/5的消费者购买过二手物品，七成消费者使用易贝等线上二手市场应用程序购物，部分新兴的二手物品流通平台也迅速走红。

　　卡迪夫超市是英国威尔士最大的二手商店之一，2022年的最后几个月该超市顾客数量较2021年同期增长约10%。英格兰东北部小城达勒姆的慈善商店里，二手物品销售价格悄然上涨。易贝英国公司调研发现，52%的人会在节日期间购买二手或翻新产品以省钱。56%的受访者表示，省钱是改变购物偏好的关键因素。为了刺激消费意愿，易贝公司表示2022年黑色星期五购物季的营销集中在二手物品的促销活动上。

　　住在英国威尔士纽波特的劳伦·纳普曼经常购买二手物品。在准备婚礼期间，她在二手商店选购烛台、蛋糕架、酒杯等物品。她表示，爱买二手物品的部分原因是为了降低成本。

　　就连二手校服的需求也快速增长，一家二手校服交易机构的工作人员表示，在刚过去的学年，选购二手校服甚至申请免费校服的家长人数“增加了10倍”。

　　“英国超过一半的二手商品消费者表示，如果预算充足更愿意购买全新商品。”英国经济与商业研究中心的报告显示，79%的受访者使用应用程序出售二手物品，其中62%的人是因为家庭花销增加，不得不卖出二手物品赚取生活费用。在二手市场上，书籍和文具是流通性最强的商品，其次是服饰、鞋子和家具等。而各种型号的汽车、卡车则占二手市场的大头，约占市场总价值的1/3。

　　无论是购买还是出售二手物品，受访者都表示，降低生活成本是促使其转向二手市场的关键原因。“多换点钱”和“多省点钱”成为不约而同的选择。该报告预测，英国二手市场在2024年至2027年间每年将增长15%以上，达到126亿英镑，约为当前规模的近两倍。

　　当前，英国消费者价格指数（CPI）依然居高不下。英国媒体指出，在能源和商品价格持续飙升的情况下，英国民众生活成本危机可能持续加剧，更多民众不得不转向二手市场。

　　（本报伦敦1月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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