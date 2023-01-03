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瑞士阿尔卑斯山以北地区一月高温破纪录

2023年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦1月2日电  （记者刘曲）瑞士气象局最新数据显示，瑞士西北部汝拉州地区日前气温高达20.9摄氏度，打破了阿尔卑斯山以北地区1993年的19.4摄氏度的1月最高气温纪录。

　　瑞士的南部和东南部是著名的阿尔卑斯山，西部和北部与法国接壤地区则是汝拉山区。瑞士气象局表示，汝拉州首府德莱蒙1日录得20.9摄氏度的高温，打破了阿尔卑斯山以北地区1月份最高气温纪录。原纪录是瑞士中部卢塞恩州于1993年1月12日记录的19.4摄氏度。瑞士全境有记录以来1月最高气温则是24摄氏度，分别出现于2007年的南部洛迦诺—蒙蒂和1944年的卢加诺，都来自瑞士南部。

　　瑞士气象局表示，德莱蒙1月份的高温是来自西南的暖风和汝拉山区山脉下风侧的干燥、温暖的下坡风相结合造成的。德莱蒙1日的气温比1991至2020年岁末新年期间的平均气温高出16摄氏度以上。

　　瑞士气象局认为，造成近期西欧的温暖天气部分原因是来自美国佛罗里达州东部大西洋的暖空气，去年也出现过类似现象。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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