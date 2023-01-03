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匈牙利着力发展电动汽车产业

本报记者  于  洋
2023年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，匈牙利东部城市德布勒森出现电动汽车投资热潮。据了解，电动汽车行业2022年已为这个约20万人口的小城带来超过100亿欧元的投资，数十家供应商纷纷在此建厂。按照匈牙利政府的规划，到2030年，德布勒森出产的动力电池产量将有大幅提升。

　　匈牙利汽车工业发展历史悠久，拥有良好的汽车产业基础。全球二十大汽车制造厂商中，有超过14家在匈牙利建立整车制造工厂和汽车零部件生产基地。匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多表示，全球现代工业正在发生革命性变化，技术创新此起彼伏，作为匈牙利工业支柱的汽车行业亟待转型。匈牙利政府正积极推动汽车制造业向电动化转型。

　　近年来，中国的比亚迪、蔚来汽车等电动汽车生产商，德国的宝马、奔驰和奥迪等车企，韩国的SK创新、三星等电池制造商纷纷选择在匈牙利投资设厂，发展电动汽车相关配套产业。2022年9月，中国动力电池制造商宁德时代在德布勒森签署预购地协议，宁德时代匈牙利工厂项目启动，项目投资规模为73.4亿欧元。

　　2016年，匈牙利政府制定了电动汽车发展规划，提出要大幅提高电动汽车生产量，要求在有条件的大型停车场安装充电桩，并通过制定法律法规推动扩建充电基础设施。例如，新建住宅楼和购物中心必须提供带充电接口的预留停车位。

　　为鼓励更多居民购买和使用电动汽车，匈牙利政府为电动汽车行业提供大幅税收减免，降低消费者购买价格，例如采购纯电动汽车的补贴最高可达购买全车价格的21%。匈牙利还规定持有绿色牌照的电动车享有诸多优惠，如免除多种机动车税费、可在布达佩斯等多座城市免费停车以及免费使用公共充电站等。

　　2022年10月，欧盟就“2035年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致，匈牙利也积极响应该计划，该国部分主流车企已制定明确的燃油车退出时间表。

　　（本报华沙1月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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