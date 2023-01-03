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泰国多举措促进国内消费

本报记者  章念生
2023年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　正值新年消费旺季，泰国尚泰集团旗下的托普斯商场内，货架上摆满了琳琅满目的促销礼盒，装饰一新的机器人背着糖果在商场往来穿梭，许多顾客驻足选购各类商品。

　　为进一步拉动内需、刺激经济，泰国政府不久前宣布启动“新年礼物”刺激计划，主要内容包括：消费者在2023年1月1日至2月15日期间购买商品与服务，只要提供纸质或电子收据，即可申请抵税，最高退税额度为4万泰铢（1美元约合34.5泰铢），烟、酒、汽车、电费等不在减税之列；2023年的土地与建筑税降低15%；房地产转让登记费从2%减到1%，抵押登记费从1%减到0.01%，涵盖独栋住宅、排屋、商业楼和公寓等现房与二手房交易，但限于交易价格和估值价格不超过300万泰铢的房产；2023年1月1日至6月30日，国内航班的航空燃油税从每升4.726泰铢减至0.2泰铢，助力航空业复苏。

　　与此同时，泰国财政部、证券交易委员会、学生贷款基金、中小企业发展银行等也将出台配套措施，以拉动国内消费、促进经济增长。

　　为响应政府刺激计划，尚泰集团还斥资5亿泰铢推出跨年活动。位于曼谷市中心的EM商场在一层天井，临时搭起茶座，招揽顾客。根据泰国商会大学的一项调查，泰国新年假期的消费预计将达到1030亿泰铢，比去年同期增加20%以上。该校顾问委员会专家萨瓦尼认为，新年期间的人均消费有望达到3.394万泰铢，远高于去年，主要用于购物、旅游和娱乐活动等支出。“得益于政府推出的‘新年礼物’计划，这将是3年来最积极的一次消费扩张。”泰国商会大学校长塔纳瓦说。

　　据泰国长途客运公司统计，新年期间，公路出行线路更加火爆，北上、南下、东北线的订票率目前已达90%，尤其是曼谷—清迈、曼谷—合艾、曼谷—那空拍侬府等线路，订票率远超往年。泰国财政部收入司司长拉佛龙表示，系列减税计划预计将使140万人受益，带动420亿泰铢的消费，拉动国内生产总值增长0.76个百分点。

　　（本报曼谷1月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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