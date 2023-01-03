本报记者 管克江 任皓宇

阿联酋当地采购商在了解中企展出的陶瓷产品。

本报记者 任皓宇摄

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最近落幕的中国（阿联酋）贸易博览会，是2020年以来在迪拜线下举办的规模最大的中国商品博览会。众多中国企业在政府组织下包机参展，积极展示优质产品、探寻合作机遇，为进一步推动外贸拓市场、稳增长打开新局面。

第十三届中国（阿联酋）贸易博览会近日在阿联酋迪拜世界贸易中心落下帷幕。自2010年开始举办的这一博览会，现已发展成为中东地区规模最大、涉及行业最全的中国商品博览会之一。本届展会面积达3万平方米，600多家中国企业现场参展，400多家中国企业通过线上方式参与。展品范围涵盖汽摩配、建材、纺织、机械、家电、家居、美容、食品等，吸引超过4万名采购商前来洽谈。

“面对面交流，彼此都发现了更多商机”

在深圳市非兔健康科技有限公司的展台，两名女士正在体验射频美容仪。经营电商的马里安·扎哈派马说，爱美是人之天性，她们希望成为中企美容产品的代理商。在展台另一侧，该公司中方工作人员正在线上与客户洽谈。公司副总经理李晓锋表示，得益于政府支持，公司组团前来参展。“我们一定会更加努力，为用户提供更好的体验，让世界爱上中国品牌！”

在浙江乐太厨具有限公司展台，采购商正在不同样式的压力锅前仔细观察：有的锅盖中间有个旋钮方便开关，有的带有提手方便搬动，有的自带测量仪显示压力数值……“来不来参展，感受大不一样。”公司销售经理赖建东说，“展会开幕没多久，我们就签了好几个订单。还有很多采购商提出了合作意向，包括来自北欧国家的采购商。面对面交流，彼此都发现了更多商机。”

推推桌子感受稳固性、开合柜门看看流畅性、坐坐沙发体验舒适性……走进佛山市迪洛家具有限公司的展台，采购商都会习惯性来上这么一圈。采购商们不断前来咨询，公司总经理朱碧芳的嗓子已经有些沙哑。“之前，中东地区的很多客户通过网络方式向我们下单。这次，我们在展会上搭建了一个现场展示空间，没想到来了这么多新客户。我们加大外贸合作的信心更强了。”朱碧芳说。

采购商奥列格·别拉绍夫的公司主要经营抱枕、羽绒被等家纺产品。展会上，他详细考察了中方家纺企业，商定继续沟通合作细节。他表示：“今后会有更多中国企业带着产品来到国外，我也希望能尽快到中国的供应商工厂实地考察，扩大进口。”

“感受到中国企业开拓国际市场的热情”

本届展会期间，共有40多个中国地方政府组织企业包机参展，并主办多个经贸投资洽谈活动，提振外贸、促进交流。

其间举行的“东莞制造，享誉全球”迪拜行活动上，30家数码电子、新能源、家具、纺织服装等采购商与东莞企业积极对接、商洽合作，共同探寻贸易投资合作新机遇。“活动刚开始，一家当地采购商就找到我们，探讨市场前景和合作方式，最终签署了价值20万美元的订单。”东莞市扬森纸业有限公司副总经理左丽丝说。

永康五金产业推介会暨永康国际投资贸易洽谈会也在其间举行。推介会上，“永康五金海外品牌之窗”网站正式发布，浙江中国科技五金城集团同迪拜龙城商会签署共同打造永康五金海外品牌基地的框架合作协议。浙江省永康市市长胡勇春表示，希望借助迪拜独特的区位优势，与各方共商合作、共谋发展。

阿联酋环球公司集团董事长阿卜杜勒·阿齐兹说：“我们90%的相关业务都来自中国。这次一些合作活动让我感受到中国企业开拓国际市场的热情。越来越多中国企业‘走出来’，不仅有利于中国经济稳定增长，而且能为世界经济复苏发展注入更多新活力。”

浙江省金华市经贸代表团借这次参展机会，到中国建材迪拜海外仓考察交流。双方围绕海外仓服务模式、业务发展及合作前景等深入沟通。中国建材国际阿联酋公司总经理李伟峰说：“我们将充分发挥平台优势，与国内企业做好对接，帮助更多中国优质产品‘走出来’。”

中国国际贸易促进委员会驻海湾地区代表处首席代表周光曜表示，为帮助企业抢抓订单、开拓市场，促进外贸保稳提质，贸促会正积极推进重点国家、重点行业、重点展会的出国参展办展项目试点审批工作。目前，已完成首批15个出国经贸展览项目试点审批，包括13个参展项目和2个自办展项目。驻海湾地区代表处将与赴海外参展企业密切沟通交流，为中企出海做好服务，为中阿经贸合作贡献力量。

金融机构也在提供助力。中国银行总行日前发布方案，将为中国外贸企业提供5000亿美元国际结算支持，并提供等值1000亿元人民币的多币种贸易融资支持。展会期间，中国银行迪拜分行主动对接参展商务代表团，通过座谈会、现场观展、与企业一对一交流等多种方式，协助中国外贸企业了解当地市场，在跨境人民币结算、融资、海外仓建设、供应链金融等方面为企业提供服务，助力中国企业积极拓展国际市场。

“为双方企业创造更大发展机遇”

阿联酋沙迦大学教授阿卜杜勒表示，迪拜是中东地区的贸易枢纽，致力于为国际贸易往来提供高质量基础设施与服务。本届展会的成功举办，体现出阿中贸易合作的日益深化。

“本届展会是在迪拜世界贸易中心举办的一次重要活动，为中国企业与当地采购商搭建起沟通桥梁。”迪拜世界贸易中心执行副总裁马希尔·朱尔法表示，“我们希望今后能举办更多类似活动，吸引更多中国企业和参展商来到迪拜。这些合作不仅有助于促进阿中双边贸易发展，也能为阿中友好关系发展增添更多动能。”

展会承办方浙江米奥兰特公司驻迪拜地区负责人廖萌介绍，此前他们已在巴西、波兰、墨西哥、南非等举办了多场贸易博览会，受到广泛欢迎。“中国是阿联酋最大的贸易伙伴。在迪拜举办中国贸易博览会，是促进中企同阿联酋乃至海湾国家伙伴经贸往来的有效途径。在首届中阿峰会之后，相信中阿经贸关系将更加紧密，为双方企业创造更大发展机遇。”

中国驻迪拜总领事李旭航还与迪拜世界贸易中心副主席布蒂·赛义德·阿勒甘地等共同参观了多家企业展台，详细了解企业参展情况。“这些中国产品契合阿方需求。希望双方企业家本着互利共赢精神，抓住机遇，积极对接，共促中阿经贸合作走深走实，造福两国人民。”李旭航表示，“我们要继续积极发挥桥梁纽带作用，为国内企业‘走出来’拓市场、寻商机牵线搭桥，推动双方经贸合作实现新发展。”

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)