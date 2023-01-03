本报1月1日电 （记者孙广勇）由中企承建的尼泊尔博克拉国际机场1月1日举行投运仪式。尼泊尔总理普拉昌达表示，新机场有助于尼泊尔经济发展。

普拉昌达在投运仪式上致辞表示，随着新机场投运，博克拉成为尼泊尔与众多国家联通的中心。他表示，新机场投入运营、尼中跨境铁路可行性研究启动，一些大项目正在中国支持下得以启动。

中国驻尼泊尔大使馆临时代办王欣在致辞时强调，新机场成为中尼共建“一带一路”的一张亮丽名片。新机场不仅是便利尼泊尔与中国和世界各国人员往来的航空枢纽，也是见证中尼患难真情和友好互助的友谊工程，成为构建中尼命运共同体、携手实现共同发展繁荣的生动实践和有力见证。

博克拉国际机场是一座符合国际民航组织标准的4D级国际机场，是中尼两国政府合作重点项目。该项目由中国进出口银行向尼方提供融资支持，中国机械工业集团下属中工国际工程股份有限公司总承包。项目于2017年7月开工建设，工期四年，因疫情影响延期一年。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 03 版）

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