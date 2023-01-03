本报记者 邢 雪

“在中国共产党领导下，中国党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。”英国知名学者、中国问题专家马丁·雅克日前在接受本报记者采访时表示，中共二十大报告阐释了中国式现代化的中国特色和本质要求，为中国未来发展开启更多全新可能，也为世界发展提供了更多崭新机遇。

翻开中共二十大报告，中国全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。雅克说：“这一战略安排为中国提供更有创造力的发展模式。相信通过加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，中国将发展成为更高水平的经济体，继续创造令人刮目相看的新奇迹，为世界提供更多发展新机遇。”

中国当前的经济体量与21世纪初相比发生了巨大的变化。特别是最近10年来，中国经济实力实现历史性跃升，经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位；制造业规模、外汇储备稳居世界第一，充分发挥了全球经济“稳定器”作用。雅克高度赞赏中国在短时间内取得的巨大成就：“这是人类历史上最快的发展变化之一。近年来，中国对世界经济增长率贡献居首。在中国共产党领导下，中国取得非凡发展成就，令人钦佩。”

中国货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列。雅克认为，中国实行了更加积极主动的开放战略，积极参与全球治理体系改革和建设，不断以中国新发展为世界提供新机遇。共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。“未来，中国共产党必将推动中国国际地位和影响力进一步提升，在全球治理中发挥更大作用。”

疫情发生后，中国坚持人民至上、生命至上，统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。中国始终站在国际抗疫合作最前线，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。雅克对中国展现的负责任大国担当尤为赞许：“中国高度重视抗击疫情，积累了大量有益经验，为全球抗疫做出表率。”

中国式现代化是中国共产党面对时代挑战的理论和实践创新，展现出中国共产党正以更大的政治勇气和智慧，为中国未来发展开启众多全新可能，表明经济发展和社会进步的道路不是只有一条，也为世界发展提供了新理念、新思维。雅克表示：“中国共产党的伟大不仅仅在于过去的成就，更在于与时俱进，勇于自我革命，这是中国共产党永葆生机活力的重要原因。这样的中国共产党必将带领中国人民创造新的辉煌。”

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 03 版）

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