“我们始终如一珍视和平和发展，始终如一珍惜朋友和伙伴，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，努力为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案。”在二〇二三年新年贺词中，习近平主席回顾中国2022年取得的成就，激励中国人民一往无前、顽强拼搏，让明天的中国更美好，并展现了踏上新征程的中国将继续同世界各国携手创造人类美好未来的使命担当。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。放眼全球，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中国始终行天下大道，谋世界大同。一个梦想接连实现、充满生机活力、赓续民族精神、紧密联系世界的中国，不仅发展了自己，也造福了世界。

2022年是党和国家发展史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。中国经济稳健发展，全年国内生产总值预计超过120万亿元，中国发展站在新的更高历史起点；中国粮食生产实现“十九连丰”，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，中国人的饭碗端得更牢了；中国始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，最大限度保护了人民生命安全和身体健康；北京冬奥会、冬残奥会成功举办；神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成……这一切，凝结着无数人的辛勤付出和汗水，彰显了点点星火、汇聚成炬的中国力量。俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫表示，中国的快速发展已成为人类文明发展进程中一项重大成就，中国式现代化的成功经验将为更多国家和人民开辟通往美好未来的道路。

国际风云纷繁变幻，离不开引领前行的力量；国际环境风高浪急，更需要化解挑战的良方。2022年，习近平主席在国内外主持和出席10余场重要国际多边会议，与60多位外国领导人及国际组织负责人举行会谈会见，同近30位外方领导人通电话、视频会晤，就双边关系发展和重大国际问题等密集互动、深入沟通。推动构建人类命运共同体，携手各方高质量共建“一带一路”，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，推动建设开放型世界经济……天下一家的中国气度，重情尚义的中国承诺，和而不同的中国智慧，言出必行的中国担当，鼓舞世界，启迪未来。“中国始终是国际秩序的稳定力量”“一个强大、友好的中国，将为地区和世界带来积极影响”……国际人士纷纷表示，中国为促进世界和平与发展作出了积极贡献。

面对变革和动荡两种趋势持续演进，团结与分裂两种取向相互激荡，中国一如既往做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。乌克兰危机激化地缘政治矛盾，中国秉持客观公正的基本原则，先后提出“四个应该”和“四个共同”，为劝和促谈、缓解人道主义危机发挥积极建设性作用；当全球发展进程遭受严重冲击，中国秉持“各国共同发展才是真发展”的理念，始终为凝聚全球合力、破除发展瓶颈、重振全球发展事业不懈努力；当保护主义逆流涌动，中国对外开放的大门越开越大，“投资中国就是投资未来”成为国际社会普遍共识……联合国秘书长古特雷斯深有感触地说，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗评价：“中国致力于促进各国和谐共处，推动合作与发展，是当前充满不确定性的世界中的一盏希望明灯。”

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中国将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性，谱写中国发展同世界发展相互交融、相互成就的新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 03 版）

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