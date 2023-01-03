本报记者 贾平凡

据南昌海关统计，今年前11个月，江西省与RCEP贸易伙伴进出口额达2154.8亿元人民币，同比增长60.6%。图为2022年12月18日，繁忙的江西省赣州国际陆港货场。

胡江涛摄（人民视觉）

2023年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署生效一周年。一年来，在国际局势风云变幻和全球经济持续低迷的大背景下，RCEP充分释放机制红利，有效加深了亚洲经济体之间的经济链接，有力提振了亚洲区域贸易与投资信心，进一步强化了区域内部产业链与供应链韧性，为构建区域内部统一市场和实现全球繁荣发展注入新动能。面向未来，RCEP成员国将充分释放潜能、优势互补，推进区域价值链深度融合，为区域和全球经贸发展作出更大贡献。

有力推动区域经贸合作

2022年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚等10国正式生效，2月1日起对韩国生效，3月18日起对马来西亚生效，5月1日起对缅甸生效。目前，15个签署成员国中生效成员数量已达13个。RCEP生效以来，成员国多次召开多领域联合会议，协商推进实施协定。同时，组建了RCEP产业合作委员会推动各国贸易、投资、产业合作。

值得注意的是，RCEP首次在中日以及韩日之间建立自由贸易关系。2022年1月至6月，中日、韩日双边进出口贸易额分别为20.3万亿日元、5.5万亿日元，分别较2021年同期增长10.6%、25.5%。此外，在RCEP框架下，中日韩在机械制造、汽车制造、光电设备制造等领域开展合作，为三国在新技术、新能源等高端制造业的区域价值链合作奠定了基础。

“RCEP正式生效一年来，给成员国带来了巨大的经济效益和更高的社会福利水平。”中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任高凌云对本报记者表示，在贸易领域，已核准的13个成员国相继采取了不同程度的关税减免措施，促进了相互之间贸易规模的增长；在投资领域，协议引入了投资促进、投资保护、投资便利化与自由化等议题，全部成员承诺采用负面清单方式，增强了投资吸引力和知识产权的保护力度；在产业链供应链领域，RCEP不仅拓展了原来产业链供应链的区域网络，还进一步增强了产业链供应链的粘性和稳定性；在社会福利水平方面，在同等支出的情况下，RCEP成员国可以得到更符合自己需求的消费品，极大提升了成员国民众的福利水平。

“RCEP正式生效对维护多边贸易体制和促进区域经济合作具有重要作用。”中国现代国际关系研究院全球化研究中心主任刘军红对本报记者表示，RCEP以原产地累积规则为代表的一系列安排，正有力降低区域内生产成本，提高贸易效率，加强区域内产业链供应链合作。正式生效一年来，RCEP不仅推动了成员国之间的整体贸易结构持续调整和规模不断扩大，也进一步扩大了RCEP整体对区域外的贸易规模，如东亚口岸发往北美的集装箱运量达到历史新高就是一个考量指标。

中国重信守诺贡献良多

“RCEP不仅是全球人口最多、经贸规模最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。”高凌云认为，RCEP正式生效是成员国共同努力的结果，体现出全面性、先进性和包容性。

——RCEP涵盖领域全面。其正文章节既包括货物贸易、服务贸易、投资等传统领域的贸易投资便利化和相关开放承诺，也包括知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等大量涉及边境后议题的贸易新规则。

——RCEP探索一系列高标准经贸规则。在知识产权方面，共83个条款，不仅包括商标、专利、著作权等，还涉及透明度、反不正当竞争、技术援助等广泛内容议题。在服务贸易领域，RCEP成员承诺将在协议生效后6年内实现负面清单，开放水平不仅超过WTO，也高于现有“东盟+1”自贸协定。在电子商务规则方面，RCEP是亚太区域内达成的范围最广、成员最多的多边电子商务规则，也是目前中国参与水平最高的电子商务协定。

——RCEP充分展现了包容性。充分考虑成员国不同发展水平和经济需求，给予欠发达成员国一定的过渡期或例外条款，RCEP设立了20年左右的市场开放过渡期，逐步实现90%税目产品进口零关税，并为柬埔寨、老挝、缅甸等成员国提供了国内立法和完善监管体系的过渡期。

“RCEP努力在高标准和多样性之间寻找平衡，为区域内产业链供应链的转移和重构创造了机遇。”刘军红表示，RCEP是一个充分照顾多样性的多边合作框架。RCEP通过统一关税承诺、原产地规则、贸易投资便利化以及其他贸易规则，最大限度地整合了东亚地区“碎片化”的经贸制度安排，即整合了目前15个成员国签署实施的27个贸易安排和44个投资协定。面对成员国不同的利益诉求，RCEP设置了一些渐进式的制度安排，即各成员国可以根据自身情况安排减税幅度和负面清单进程。此外，RCEP在争端解决里规定了一些特殊与差别待遇的豁免条款，体现了公平、正义、包容、互利的精神。

中国一直是RCEP的重要参与者和积极推动者。一年来，为顺利落地实施RCEP，中国商务部等6部门联合印发《关于高质量实施〈区域全面经济伙伴关系协定〉的指导意见》，落实好协定中服务贸易开放承诺与投资负面清单承诺，推动企业更好利用政策红利。2022年7月至8月，RCEP产业合作委员会与中国10多家全国性商业协会分别签署《战略合作备忘录》，商定共同助力中国与RCEP其他成员国相关行业合作新发展。

“过去一年中，中国重信履诺，对RCEP贡献良多。”高凌云表示，一是RCEP正式生效第一天，中国就开始全面履行关税减让条款；二是借助多边合作平台，协助其他成员国熟悉协定中的优惠政策和便利化规则，分享中国市场的发展机遇；三是帮助成员国中发展阶段较为落后的国家开展发展能力建设，提供了更多技术和资金支持；四是通过推行制度性开放，不断推进RCEP提质升级。

有望将红利投射到全球

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，在世界经济困难重重的背景下，RCEP为新兴市场注入强劲增长动能。亚洲开发银行最新报告将东南亚地区2022年经济增长预期由5.1%上调至5.5%，一定程度反映了RCEP对东盟国家经济的拉动预期。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔表示，生效第一年，RCEP已显现出填补自贸协定空白、提振区域贸易、强化区域供应链的重要性，有潜力作为平台将亚洲贸易红利投射到全球。

“RCEP正式生效为充满冲突、问题和挑战的世界经济带来了发展契机。”高凌云表示，一是RCEP正式生效为自由贸易、多边主义和区域经济一体化注入信心；二是RCEP释放了实实在在的红利，为区域经济以及世界经济提供了稳定性和确定性，缓解了单边主义和贸易保护主义对全球经济带来的冲击；三是RCEP涵盖了不同发展阶段的经济体，成员国发展潜力巨大，可以优势互补；四是RCEP探索出很多创新制度，包括原产地累计规则等，可以为不同发展阶段国家开展合作和全球经贸合作提供了新的范本；五是RCEP关于一系列争端的解决方案，也可以为全球治理体系提供重要参照。

“鉴于亚洲地区经济发展状况的多样性，RCEP还存在进一步完善的空间。”刘军红认为，一方面，与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》相比，贸易投资自由化水平有待进一步提升，内部关税壁垒需要进一步降低；另一方面，成员国需紧跟技术创新和产业进步潮流，如数字化转型和绿色能源转型等，通过谈判制定新的贸易自由化规则，及时调整区域经济合作方向。此外，如何通过制度的完善让广大发展中国家成员更好参与地区生产网络，特别是通过复杂价值链贸易推动经济发展是需要持续研究的课题。

高凌云认为，RCEP提质升级可以从以下几方面着手：一是增加透明度，不仅要让RCEP成员国了解协定规则，还要让RCEP之外的经济体了解RCEP的贸易优惠政策。二是健全磋商沟通机制，一方面，随着疫情的影响逐渐消退，增加线下的商务推广活动，进一步增强RCEP的影响力；另一方面，增加RCEP规则的覆盖面，增加服务贸易和数字经济领域的新规则。三是提升机制质量，适时加速实施和升级谈判，根据实际情况对现有的制度条款进行动态调整和完善。四是采用适当方式扩围，面对一些国家的加入申请，RCEP成员国需要就纳入新成员的程序进行探讨，最终找到合适方式。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)