■受访专家：《管理现代化》杂志社常务副主编、耶鲁大学访问学者 卞永祖

2022年7月27日，克罗地亚科马尔纳，车辆在佩列沙茨大桥上行驶。当日是克罗地亚佩列沙茨大桥正式通车的第一天。

新华社记者 李学军摄

据美国“观察”网站近日报道，方尖碑形状的“标志塔”摩天大楼高耸于埃及首都开罗以东45公里处的沙漠之中，是埃及耗资数百亿美元的新行政首都闪闪发光的核心。“标志塔”以及大部分新行政首都中央商务区的建设都得益于中国的融资和劳动力。埃及于2015年3月首次公布了新行政首都计划，中国是最早支持该项目的国家之一。此后，中国建筑集团有限公司与埃及签署了协议，为中央商务区的“标志塔”和其他建筑的建设提供支持。

“一带一路”项目受到共建国家的认可。克罗地亚学者白伊维以克中合作项目佩列沙茨大桥项目与风力涡轮发电场为例指出，这些项目树立了两国互利合作模式的典范，有助于克罗地亚解决发展和基础设施建设方面的挑战，也为中国提供了展示其高质量建造能力和解决方案的机会。

2022年，“一带一路”合作稳步推进，捷报频传，一大批标志性项目落地开花：尼日利亚拉各斯轻轨蓝线一期项目顺利竣工，东盟第一条高速铁路试验运行，柬埔寨第一条高速公路通车，克罗地亚佩列沙茨大桥通车，巴基斯坦卡洛特水电站投入运营等。

如今，许多由中企参与建设的“一带一路”项目成为所在国家的地标性建筑，受到当地民众的热烈欢迎，这充分彰显中国强大的基建实力。在施工方面，随着国内基础设施建设的蓬勃开展，中企的基建能力得以提升、经验得以积累，为承建更多海外“一带一路”项目打下坚实基础。在技术方面，“新基建”推动中企在基建设备、原材料生产、技术等方面取得巨大进步，带动海外“一带一路”项目数量增多、范围扩大、领域也更加多元，其中不乏一些高新科技项目。在投融资方面，基础设施建设具有资金投入量大、建设周期较长的特点，需要中长期资金提供支持。在中国等各方共同努力下，亚洲基础设施投资银行、丝路基金等多边金融合作机构相继成立，为“一带一路”建设和双多边互联互通提供投融资支持。在管理方面，中企不仅参与海外“一带一路”项目的前期设计和建设，还常常参与建成后的运营和维护工作，包括与所在国政府及有关部门加强协调、向当地人员传授管理经验、规避相关运营风险等。

面对多方面挑战，“一带一路”项目建设及运营基本保持平稳状态，除了中国强大基建实力的支撑外，还有多方面因素：一是共建“一带一路”近年来得到越来越多国家和国际组织的支持，尤其是亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家，他们希望学习中国的发展经验，对基础设施建设有迫切需求和极大热情；二是中国政府大力推动和支持“一带一路”框架下的基础设施建设，不断推进各领域务实合作，让国际社会看到了中国的诚意和行动；三是在经济全球化遭遇挫折、世界经济复苏面临挑战的当下，个别国家实施单边主义、扰乱全球产业链的做法越来越行不通，世界绝大多数发展中国家更加聚焦发展议题，希望加强团结合作，实现自身发展。基础设施建设是加强互联互通、推动全球发展的重要抓手。

多年来，大批共建“一带一路”项目切实提高了当地人民的生活水平，并带动当地就业、增加民众收入。基础设施条件的改善还带来更多国内外经济合作机会，创造出更多的商业形态，打造了促进发展的新引擎。此外，共建“一带一路”项目还推动国家间经济合作的密切开展，有利于加强互信理解，消除分歧纠纷，促进民间交流，助力民心相通。

2023年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来，共建“一带一路”倡导的共商共建共享理念不仅为各国带来实实在在的红利，还为国际社会坚持真正的多边主义、推进国际关系民主化凝聚更多共识，有利于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。站在新起点上，“一带一路”合作未来将更加机制化、常态化、规范化。中国将与国际社会携手并肩，共同总结成就，擘画新的蓝图，让“一带一路”真正成为造福世界的“发展带”、惠及人类的“幸福路”。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)