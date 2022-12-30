人民网里约热内卢12月30日电 （记者吴杰）马那瓜时间12月29日，在中国和尼加拉瓜复交一周年之际，按照尼加拉瓜总统令的要求，尼加拉瓜国家创意和橙色经济委员会主席卡米拉以及委员会执行秘书温贝托在尼外交部会见应邀来访的北京中拉文化交流中心主任王立朝，双方共同签署合作谅解备忘录，以推动两国在文化交流与传播、文化创意产业、服务贸易，以及经济合作诸领域的交流与合作。据了解，这是中尼复交后，尼加拉瓜政府与中国民间机构签署的第一份合作协议。

卡米拉在签约仪式上表示，中国是尼加拉瓜十分重视的合作伙伴，她代表尼加拉瓜政府热烈欢迎王立朝访问尼加拉瓜并签约。她还特别感谢王立朝为“兄弟国家”提供交流合作的机会，认为文化交流是两国推广创意经济模式的重要体现形式，希望此次签约和后续合作能够给两国人民带来更多了解彼此的机会。

王立朝十分感谢卡米拉主席的热情接待和对双方合作的重视。他表示，北京中拉文化交流中心和尼加拉瓜国家创意和橙色经济委员会签约，既是向中尼复交一周年致敬，同时开启了中尼两国文化创意产业合作的序幕。北京中拉文化交流中心始终致力于推动中国和拉美国家的文化和贸易领域的交流与合作。尼加拉瓜是新冠疫情结束后中心第一个开展此类合作的中美洲国家。相信本次签约不仅将大大推动中国和尼加拉瓜文化领域的交流，也将促进中尼两国文化创意产业的合作，推动中尼人文贸易走在中拉合作的前列。

双方均表示，将以签约为起点，努力在文学文化交流、旅游推广、创意产业开发以及利用中拉会客厅开展系列活动，为增进中尼人民相互了解和理解、推动文化创意产业合作，以及开展旅游和人文贸易等方面贡献更多力量。

国家创意和橙色经济委员会是根据尼加拉瓜总统府的指导方针成立的、由属于创意生态系统的相关政府部门组成的机构。它力图促进各部委、机构和平台之间的衔接和互补，以有效实施促进创意和创业经济的战略。该委员会的机构成员包括家庭、社区、合作和协会经济部，教育部，国家电影局，旅游局，文化部，城市发展署，国家科技局，发展、工业和商业部，全国大学理事会，青年部等。

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