2022年即将过去。这一年来，俄乌冲突战火难熄，伊核协议谈判久拖不决，国际格局加速演进，全球军事安全形势面临的不稳定性不确定性增大。岁末，新华军事梳理全年重大国际军事新闻，助您管窥全球军事安全形势变化和未来发展趋势。

一、五核国发表防核战联合声明

1月3日，中国、俄罗斯、美国、英国、法国五个核武器国家领导人共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，强调核战争打不赢也打不得，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。

二、日澳签署防务合作协定

1月6日，日本首相岸田文雄和澳大利亚时任总理莫里森举行视频会议，签署了有关日本自卫队和澳大利亚军队联合训练和应对灾害的《互惠准入协定》(RAA)。RAA是部队联合训练时简化携带武器入境和海关手续的协定，使两国间部队派遣变得顺畅，安全合作更方便展开。签署后，两国首脑举行了会谈。会谈中确认双方为实现“自由开放的印度洋-太平洋”而携手合作。除了《日美地位协定》，这是日本首次缔结此类协定。

三、俄乌冲突

2月21日晚，俄罗斯总统普京签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。2月24日清晨，普京发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。自2月28日起，俄乌双方代表已举行多轮面对面和视频谈判。同时，以美国为首的西方国家不断强化对乌克兰的军事援助。这场发生在世界百年未有之大变局加速演进之际的热战，加剧了全球的地缘政治集团对抗，将引发世界各国间新的分化组合，加速世界变局的演进过程。

四、韩国日本正式加入北约网络防御组织

5月5日，韩国国家情报院正式加入设在爱沙尼亚首都塔林的北约合作网络防御卓越中心(CCDCOE)，代表韩国参与该中心培训和研究活动，成为该组织第一个亚洲成员。11月4日，日本宣布正式加入北约合作网络防御卓越中心，成为继韩国之后第二个加入该组织的亚洲国家。北约借助日韩之力，进一步介入东亚事务，也将使地区安全形势变得更加复杂。

五、多国航母云集“环太平洋2022”联合演习

6月29日，由美国主导、26个国家参与的“环太平洋2022”大规模联合演习正式拉开序幕，包括美国、日本、澳大利亚、韩国等纷纷派出航母或“准航母”参演。参加今年“环太平洋”演习的包括7个美洲国家、11个亚洲国家、5个欧洲国家和3个大洋洲国家，各国出动了38艘水面舰艇、4艘潜艇、9支陆军部队和170多架飞机，超过2.5万名官兵集结在夏威夷周边海域进行大规模海上演习。

六、北约正式签署芬兰瑞典入约议定书

7月5日，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书，正式启动给欧洲安全带来新挑战的北约北扩进程。芬兰、瑞典原本奉行军事不结盟政策，但于今年5月正式申请加入北约。近年来，北约在俄周边地区的军演规模连年扩大，双方之间舰机对峙摩擦事件大幅增加。

七、伊核协议谈判久拖不决

伊核协议谈判今年3月开始一度中断。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。8月初，最新一轮会谈在维也纳举行，欧盟向伊核协议相关方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”，伊朗随后就此回应并给出修改提议。8月24日，伊方收到美国对伊朗所作提议的回应。9月，美国政府称伊朗对恢复履行2015年伊核协议“最终文本”作出的提议“没有建设性”。这令伊核谈判前景再度变得不明朗。

八、美新版北极战略加剧极地博弈

当地时间10月7日，美国政府发布新版《北极地区国家战略报告》，对未来10年美国“进军北极”进行战略规划。外媒称，美国未来将以报告为牵引推动北极军事化建设，在“大国竞争”的思维下强化战略博弈。可以预见，将来，以美国为首的北约同俄罗斯在北极地区的博弈将更加激烈，双方或将围绕争夺重要资源、扩建军事基地、增加军力部署和开展威慑活动等，展开更高烈度的对抗。

九、朝鲜半岛局势升温

11月18日，朝鲜试射“火星炮-17”型新型洲际弹道导弹后，美国空军B-1B战略轰炸机19日进入朝鲜半岛；韩国22日宣布，号称“国产萨德”的远程地对空导弹“L-SAM”试射成功……在此前的朝鲜核导与美韩军演对峙之外，朝鲜半岛又新添了朝韩之间的导弹“竞赛”。今年以来，韩国和美国进行了多次联合军事演习，包括“乙支自由护盾”联合军事演习、“警惕风暴”大规模联合空中演习等。9月23日，美国“里根”号核动力航母打击群时隔5年再度以训练为目的驶入韩国釜山海军作战基地。

十、土耳其持续打击叙利亚库尔德武装

11月，土叙边境紧张局势持续升级。土耳其战机20日对伊拉克和叙利亚北部两支库尔德武装发动代号为“爪剑”的空袭。这轮空袭被认为是对13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔爆炸袭击的报复。21日，土耳其加济安泰普省东南部边境地区遭来自叙利亚方向的炮弹袭击，多人伤亡，土方指认库尔德工人党和“人民保护部队”发动袭击，随后展开报复性空袭。24日，土方打击了叙利亚北部的库尔德武装据点，包括用重型火炮打击库尔德武装“人民保护部队”目标。

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