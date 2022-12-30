新华社北京12月30日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上介绍菲律宾总统马科斯访华安排时表示，中方期待同菲方一道，以此访为契机，构建好邻居、好亲戚、好伙伴的“三好关系”，推动中菲关系提档加速，开创中菲友好新的“黄金时代”。

应国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯将于2023年1月3日至5日对中国进行国事访问。

汪文斌说，马科斯总统是中方2023年接待的首位外国元首，此次访问是马科斯总统任内首次访华，也是首次正式访问东盟以外国家，充分体现了中菲两国对双方关系的高度重视。

汪文斌说，访问期间，习近平主席将同马科斯总统举行会谈，李克强总理、栗战书委员长将分别会见马科斯总统。两国领导人将重点就双边关系及共同关心的地区和国际问题深入交换意见，共同规划和引领中菲关系未来发展。

汪文斌表示，中菲是隔海相望的近邻，两国睦邻友好源远流长。近年来，在双方共同努力下，中菲关系实现跨越式发展，各领域务实合作成果丰硕，为两国人民带来切实福祉，为地区和平稳定贡献正能量。马科斯总统和菲律宾新政府上任以来，中菲双方就继续坚持睦邻友好、携手实现共同发展达成重要共识。

“中方期待同菲方一道，以此访为契机，传承友谊，深化互信，持续推进农业、基建、能源和人文四大重点领域合作，构建好邻居、好亲戚、好伙伴的‘三好关系’，推动中菲关系提档加速，开创中菲友好新的‘黄金时代’。”汪文斌说。

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