“看电视 看中国”中国影视作品海外青年赏析论坛召开。主办方供图

人民网北京12月30日电 （宋歌）29日下午，“看电视 看中国”中国影视作品海外青年赏析论坛（坦桑尼亚分论坛）以线上方式成功举办。此次论坛由国家广播电视总局国际司指导，中国传媒大学外国语言文化学院、中国传媒大学坦桑尼亚研究中心主办，北京四达时代传媒有限公司协办。论坛以纪录片《自然的力量》为切入点，围绕中非青年与中国影视作品对非外译进行对话与研讨。

中国传媒大学外国语言文化学院副院长刘颖为论坛作开幕致辞。刘颖指出，在中坦文化交流中，两国青年既是先锋队，也是主力军，观看影视作品是两国青年了解彼此文化、增进理解的绝佳方式。

参加论坛的各位嘉宾从多个层面对主题进行发言阐述。原中国驻坦桑尼亚大使馆文化参赞刘东回顾了中国影视作品对非外译的历史；中央广播电视总台斯瓦希里语译审、播音指导陈莲英教授聚焦中国影视作品外译选片和翻译语言，强调了选对、译好的重要性；中国传媒大学金海娜教授讲述了中国影视作品外译的两种模式。人民网斯瓦希里语外籍专家艾里士指出，中国影视作品在非发展具有巨大潜力，应充分挖掘中国文化、中非后殖民时代互动等内容。非洲青年代表王晓乐表示，中国影视作品在非洲青年中受到广泛欢迎，他也希望能看到更多的非洲电影被翻译成中文。

据悉，“看电视 看中国”中国影视作品海外青年赏析论坛是由中国传媒大学外国语言文化学院联合巴基斯坦研究中心、金砖国家研究中心及坦桑尼亚研究中心推出的中国影视作品赏析沙龙，旨在以高校为窗口，以海内外青年学生为受众，助力中国影视作品海外宣传与推广。

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