新华社北京12月30日电 新华社评出2022年国际十大新闻（按事件发生时间先后为序）

一、RCEP生效奏响一体化“亚洲强音”

1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸区启航。一年来，成员国间零关税产品比例大幅提高，贸易与投资自由化便利化不断推进，区域内产业链、供应链和价值链进一步巩固和发展。在逆全球化思潮抬头、世界经济复苏乏力背景下，中国与各方携手推进区域经济一体化，促进共同发展繁荣，完善全球经济治理。RCEP生效实施再次表明，共谋发展是历史潮流，互利共赢是人心所向。

二、汤加火山猛烈喷发威力罕见

1月14日和15日，太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊海底火山猛烈喷发并引发海啸，喷发威力超过任何一次核爆试验以及20世纪以来其他火山喷发，羽流高达57公里，为有记录以来最高。人类第一次观测到火山喷发的羽流通过平流层进入中间层。这次火山喷发对全球环境和气候的影响受到广泛关注。灾害发生后，国际社会向汤加施以援手，中国政府率先提供首批应急救援物资，用实际行动诠释人类命运共同体理念。

三、乌克兰危机加速百年变局演进

2月24日，俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动，乌方宣布在乌全境实施战时状态。美国等北约国家持续“拱火”，对俄方实施制裁，向乌方提供军援。芬兰和瑞典申请加入北约，“北溪”天然气管道发生爆炸。乌克兰危机激化欧洲地缘政治矛盾，导致全球能源和粮食供应短缺等问题。面对危机，大多数国家拒绝跟风制裁俄罗斯。中方始终站在和平一边，为劝和促谈发挥建设性作用。伴随这场危机，世界多极化趋势更加明显，世界百年未有之大变局加速演进。

四、美联储“强收缩”损害全球经济

3月16日，美联储为缓解高通胀宣布加息25个基点，开启新一轮加息周期。这一年，美联储连续7次累计加息425个基点。这一“强收缩”导致多国货币汇率跌至历史低点，输入性通胀压力陡增，债务违约风险上升，金融市场剧烈震荡。美国收紧流动性，拉升美元汇率，向外转嫁危机，致使全球金融环境收紧，世界经济增长放缓，对新兴市场和发展中国家，尤其是对欠发达国家经济造成损害。

五、太空探索蓬勃发展亮点频现

5月12日，包括中国在内的全球多地天文学家同步公布银河系中心超大质量黑洞首张照片。这一年，人类在探索浩瀚宇宙的征程上不断前行。7月11日，詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的首张全彩宇宙深空图像对外公布。9月26日，美国进行世界上首次防御地球免受小行星撞击威胁的测试。中国人巡天探宇的脚步从未停歇。神舟十四号飞船将“太空三人组”送上中国空间站。梦天实验舱一飞冲天，空间站“T”字基本构型组装建造完成。中国航天员乘组首次“太空会师”。中国空间站成为太空中最耀眼的“中国星”。

六、中共二十大对世界影响深远

10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利闭幕。大会向世界展现以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景，传递新时代中国一如既往深化对外开放与合作、推动世界和平与发展的强烈信号，在全球引发广泛回响。国际社会普遍认为，中共二十大对世界影响深远，为复杂动荡的国际局势注入强大稳定性，在中国共产党坚强领导下，中国将不断以自身新发展为世界提供新机遇，继续推动构建人类命运共同体和建设更加美好的世界。

七、拉美左翼强势回潮重塑政治版图

10月30日，巴西左翼领导人卢拉在大选中击败对手当选总统。此前，哥伦比亚左翼领导人佩特罗于6月当选该国历史上首位左翼总统。到年底，拉美地区主要人口大国巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、委内瑞拉、智利都选举产生了左翼政府。如何实现经济振兴和民生改善，是拉美左翼政府面临的现实挑战。左翼力量的强势回潮深刻改变拉美地区政治版图，也对国际格局产生重要影响。

八、各国共谋人与自然和谐共生

11月6日，世界气象组织发布报告说，过去8年或成为有气象记录以来最热的8年。一年来，多国遭遇罕见高温以及随之而来的严重干旱和森林火灾，巴基斯坦、阿富汗等国遭受特大洪灾，保护地球刻不容缓。年终岁末，三个全球环境公约缔约方大会相继举行。《湿地公约》缔约方大会通过“武汉宣言”，《联合国气候变化框架公约》缔约方大会取得一揽子积极成果，《生物多样性公约》缔约方大会通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，彰显国际社会携手合作，共建清洁美丽的地球家园。

九、疫情反复延宕持续冲击全球

疫情反复延宕给人民生命健康造成巨大伤害，给世界经济和民众生产生活带来深远影响，加剧供应链紊乱，劳动力短缺等问题。中国政府坚持人民至上、生命至上，因时因势不断优化调整疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。各国应着眼人类共同福祉，加大宏观政策协调，在产业链供应链修复、公共卫生、贸易金融、粮食与能源安全等领域加强国际合作。

十、中国元首外交书写时代新篇

12月10日，习近平主席在结束出席中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问后回国。这一年，习近平主席开启“冬奥时间”，世界目光聚焦东方。习近平主席还3次出访，到访5国，主持或出席中国—中亚、中阿、中海、金砖、上合组织、G20峰会和APEC领导人非正式会议等多边会议，同俄罗斯总统普京、美国总统拜登、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、欧洲理事会主席米歇尔和联合国秘书长古特雷斯等多国领导人和国际组织负责人举行会晤。中国元首外交高举和平、发展、合作、共赢旗帜，大力推动全球发展倡议、全球安全倡议取得成果，为维护世界和平、促进共同发展凝聚广泛共识、汇聚磅礴力量。

(责编：崔越、杨牧)