新华社巴西利亚12月29日电 综述：新一届巴西政府框架成型 卢拉联合多党勾画施政之路

新华社记者卞卓丹

巴西候任总统卢拉29日公布最后一批16名政府成员名单，标志着新一届巴西政府框架正式成型。

从12月9日至29日分三个批次公布的内阁名单体现出鲜明的多党联合特色。除胜选的劳工党外，巴西新一届政府成员还包括在大选前后选择支持卢拉的另外8个党派的16名代表和11名无党派人士。

从数量上看，巴西新一届政府部门有所增加。新建和重建的部门包括妇女部、种族平等部、原住民部、管理部等。而经现任总统博索纳罗整合组建的“超级大部”经济部，被拆分为财政部、计划和预算部以及发展、工业和贸易部。

据巴西媒体统计，本届卢拉政府的37名阁员平均年龄为55岁，其中仅有10人来自劳工党，占总数27%，远低于在2003年和2007年两届卢拉政府中59%和47%的占比，女性阁员11人，远超以往两届的4人和5人。

在诸多内阁职位中，劳工党仍然执掌包括总统府主要办公室和秘书处在内的许多关键部门。有巴西内阁“第一部长”之称的总统府民事办公室主任一职，由劳工党资深成员鲁伊·科斯塔出任；曾代表劳工党参加2018年总统选举的费尔南多·阿达被任命为财政部长；负责“家庭补助金”事务、被普遍认为对下届大选具有重要意义的社会发展部，由劳工党成员威灵顿·迪亚斯主政。

但也有一些重要内阁职位由非劳工党成员担任。候任副总统、巴西社会党成员热拉尔多·阿尔克明兼任发展、工业和贸易部长，国防部长为巴西资深政治人物、中间党派巴西工党成员若泽·穆西奥，外交部长则由无党派的职业外交官毛罗·维埃拉担任。

新一届巴西政府框架成型，但新政府仍将面临诸多挑战。由于本届巴西大选的最终胜负差距仅1.8个百分点，失利的右翼阵营不仅士气犹存，而且至今仍在通过各类活动试图挑战大选结果。

当地媒体和政治观察家认为，目前巴西面临的国际环境和国内形势与卢拉以往执政时期大为不同，卢拉及其团队需要抓住时机，努力在执政首年就取得较好成绩。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)