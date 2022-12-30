人民网迪拜12月29日电 （记者管克江、任皓宇）阿曼第十届《观点报》年度经济奖颁奖典礼日前在阿曼马斯喀特举行。本届年度经济奖分投资项目、智能数字化转型、能源项目、工业设施、物流服务等多个类别。包括华为技术投资公司阿曼分公司、阿曼金龙商城、杜库姆宏通管业有限公司等在内的多家中国企业荣获奖项。

中国驻阿曼大使李凌冰表示，在阿中资企业努力开拓业务和市场，坚持履行社会责任，回馈当地，为中阿双边关系作出了积极贡献。相信未来会有更多优秀的中国企业能在当地取得更好的发展。

阿曼《观点报》总编辑哈特姆·塔依表示，年度经济奖致力于评选出对阿曼国家经济发展作出贡献的企业机构。希望阿中友好关系在双边合作过程中更加牢固。

华为技术投资公司阿曼分公司总经理陈建韩表示，阿曼经济形势持续向好，为各中国驻阿曼公司创造了持续健康经营的良好环境。华为与其他中国驻阿曼公司将持续为阿曼经济发展，人才培训，社会发展履行责任，作出贡献。

《观点报》是阿曼发行量第三的报纸，年度经济奖已成为当地最有影响力的经济类奖项。

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