人民网北京12月30日电 中国疫情管控措施调整后，包括意大利在内的一些国家和地区开始对自华入境旅客实施新冠病毒检测等措施。但意大利的该举措遭到了来自欧洲疾控中心的反对。意大利日报报道，欧洲疾控中心认为，对来自中国的旅行者进行冠状病毒筛查是“不合理的”。因为在中国传播的变异株 “已经在欧盟传播”，且欧洲大陆的卫生系统可以应对目前的感染负荷。

与此同时，很多国家表示，目前不会调整对来自中国旅客的入境措施。

葡萄牙表示，没有必要实施新的旅行限制。据葡萄牙观察者报报道，葡萄牙卫生部报告说，尽管中国的病例数有所增加，但葡萄牙当局将维持目前的疫情防控措施，保持与欧洲疾病预防与控制中心同步调。

据路透社报道，法国健康风险委员会负责人布里吉特·奥特兰 29日表示，目前在中国流传的是奥密克戎变异毒株，法国没有必要针对中国实施边境管制。奥特兰称，从科学的角度来看，没有理由恢复对边境的控制。从流行病学风险的角度向法国政府提供建议后，奥特兰表示，目前“情况已获得控制”。他补充说，“在中国流传的毒株都是奥密克戎变异株，它们此前早已在法国流行过，我们已经获得了免疫力。”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯对澳大利亚广播公司表示，目前澳大利亚不会改变对中国旅客的入境规定。

据泰国曼谷邮报报道，泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷12月29日说，不需要对中国游客制定任何特殊入境规定。

彭博社12月29日报道，印度尼西亚没有计划收紧对中国旅客的限制。目前，入境印度尼西亚的外国游客只需证明已经完成新冠疫苗的全程接种。

许多国家的旅游部门已经“张开双臂”，准备拥抱来自中国的游客。目前，法国驻华大使馆、泰国国家旅游局、加拿大旅游局、澳大利亚旅游局、新西兰旅游局、丹麦国家旅游局、挪威国家旅游局、荷兰旅游局、西班牙国家旅游局、葡萄牙国家旅游局、奥地利国家旅游局、瑞士国家旅游局等纷纷在中国社交媒体发帖，欢迎中国游客到访旅游。法国驻华大使馆微博账号表示，“中国朋友，法国张开双臂欢迎你们！”

图片来源：法国驻华大使馆微博官方账号

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