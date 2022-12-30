2022年是中国东盟全面战略伙伴关系的开局之年，也是中国与东盟建立对话关系三十一周年。三十一年风雨同舟，中国与东盟之间有坚实的合作基础和巨大的发展潜力，面对复杂的国际局势，双方共克时艰，共同繁荣，为建设成为更加紧密的中国—东盟命运共同体携手努力。

岁末将至，中国外文局亚太传播中心《中国东盟报道》杂志与外交学院亚洲研究所邀请多位专家学者，共同回顾这一年中国与东盟的难忘历史时刻，并对2022年中国—东盟合作十大新闻进行深度点评。

一、中国东盟全面战略伙伴关系扎实开局，立足长远擘画未来

为全面落实中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系，中国东盟共同制定发布《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划（2022-2025）》，携手规划本地区共建五大家园的合作愿景，确立下一步合作重点和方向，不断充实全面战略伙伴关系内涵，构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

专家点评：（刘卿，中国国际问题研究院副院长、研究员）

中共二十大指出，中国将坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。东盟一如既往是中国周边外交的优先方向。中国东盟相处之道不仅关系双方的发展与安全，也对地区秩序构建和国际格局演变产生深远影响。为全面落实中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，建立有意义、实质性、互利的中国东盟全面战略伙伴关系，中国东盟共同制定本行动计划，规划未来合作发展方向，进一步明确双方商定领域深化务实合作的承诺。共护和平，增进相互了解和信任；共守安宁，强化非传统安全治理；共促繁荣，深入推进区域一体化；共谋可持续发展，促进发展领域互利合作；共建友好，促进更加密切的人文往来。当前，中国阔步迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，这必将为中国东盟深化全面战略伙伴关系带来新机遇，注入新动力，创造新气象。

二、李克强总理出席第25次中国—东盟领导人会议，聚焦发展与合作

11月11日，国务院总理李克强在柬埔寨金边出席第25次中国—东盟（10+1）领导人会议并发表讲话。李克强指出，中国与东盟是命运与共、休戚相关的全面战略伙伴，选边站队不应是我们的选择，开放合作才是克服共同挑战的必由之路。在新形势下，中国将同东盟一道聚焦发展与合作、建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，中方提出四点建议：一是进一步凝聚发展合作共识；二是不断增强发展动能；三是持续夯实发展支撑；四是加强多边发展治理协作。

△11月11日下午，国务院总理李克强在柬埔寨金边出席第25次中国—东盟（10+1）领导人会议。这是与会领导人集体合影。新华社记者 岳月伟 摄

专家点评：（郭延军，外交学院亚洲研究所所长、国家安全学院院长、研究员）

聚焦发展与合作一直是中国—东盟合作的主线，也是中国—东盟合作取得成功的关键，更是未来双方合作继续坚持的方向。发展与合作应坚持“以人民为中心”和可持续发展理念，让发展成果更多惠及于民，让发展过程更具可持续性，不断为当代和后代创造福祉。当前，中国东盟合作面临巨大机遇，合作动力强，涉及领域广，增长潜力大。挑战在于地区安全与发展问题的关联性有所上升；能源和粮食安全等全球问题的地区影响有所凸显；外部势力介入干扰地区合作的正常进程等。双方应进行更为密切的沟通与协调，共同应对挑战，统筹考虑安全与发展议题，主动谋划后疫情时代的优先和重点合作领域，进一步提升双方的利益融合度，继续引领东亚地区合作进程，以创新思维不断打造发展与合作的地区样板。

三、中共二十大胜利召开，东盟各国各界高度评价

10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，对中国未来发展和区域和平稳定都有着深远影响。中共二十大在东盟地区受到各国政界、商业界、学术界、主流媒体和民众广泛关注，各国政党政要纷纷致电祝贺二十大胜利召开，大会也成为东南亚各界人士了解中国发展和未来规划的重要渠道。

专家点评：（林永亮，中共中央对外联络部当代世界研究中心处长、研究员）

中共二十大是在中国共产党团结带领中国人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。东盟各国各界对这次大会高度关注，各国政党纷纷发来贺电贺函，点赞新时代中国取得的历史性成就和发生的历史性变革，并为新时代新征程中国党和国家事业发展送上美好祝福。中国共产党的百年奋斗深刻影响了人类历史进程，也深刻改变了世界发展的趋势和格局。如今，中国和东盟已互为最大贸易伙伴，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）扎实落地实施，中国东盟全面战略伙伴关系推动双方关系掀开更加充满希望的崭新篇章。我们有充分的理由相信，中国和东盟各国将进一步深化发展战略对接，打造更加完整、更具活力、更为强劲的区域经济产业循环，携手打造更加紧密的中国—东盟命运共同体。

四、《纪念＜南海各方行为宣言＞签署20周年联合声明》发布，携手维护南海和平与稳定

2022年是《南海各方行为宣言》签署20周年，《宣言》是中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件。双方在第25次中国—东盟领导人会议期间共同发表《纪念＜南海各方行为宣言＞签署20周年联合声明》，这是中国同东盟国家就南海问题发表的又一重要共识文件，展现双方致力于共同维护南海和平稳定的意志和决心，再一次证明中国和东盟国家完全有能力、有信心、有智慧处理好南海问题。

专家点评：（赵青海，中国国际问题研究院海洋安全与合作中心主任、研究员）

《南海各方行为宣言》签署20年来，中国和东盟国家积极推动落实《宣言》的各项内容，有效维护了南海局势的总体稳定，不断深化了海上务实合作，持续促进了中国与东盟国家友好关系的发展。事实证明，只要中国与东盟国家认真执行《宣言》所确立的基本原则和共同规范，双方就可以管控分歧，共同维护南海地区的和平与稳定。《纪念＜南海各方行为宣言＞签署20周年联合声明》重申了《宣言》的相关精神，表达了中国同东盟国家在地区形势复杂演变下，继续全面有效落实《宣言》、加快“南海行为准则”磋商、不断深化海上对话合作的决心。我们相信，随着中国与东盟国家政治互信的不断加强、处理海上争端经验日益丰富，在建立面向和平、安全、繁荣、可持续发展的全面战略伙伴关系指引下，双方一定能够把南海真正建设成和平之海、友谊之海、合作之海。

五、互联互通合作成果丰硕，助力中国东盟合作步入快车道

中老铁路开通后助力老挝实现“陆联国”梦想，金港高速公路通车引领柬埔寨迈入“高速时代”，印尼雅万高铁作为东盟首条高铁即将投入运营，越南河内轻轨二号线项目落成投用，中老泰铁路、马来西亚东海岸铁路系列项目建设提速，中马、中印尼“两国双园”做大做强，国际陆海贸易新通道高效联通欧亚，中国和东盟以高效互联互通共促区域经济一体化欣欣向荣。

△11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验（无人机照片）。新华社记者 李培养 摄

专家点评：（卢光盛，云南大学国际关系研究院·区域国别研究院院长、教授）

2022年虽还有疫情阻隔，但互联互通却在扎实推进，甚至可以说是“势不可挡”。中老铁路开通一年多来，这条黄金线路交出了客货两旺的“成绩单”，沿线经贸合作更加密切的同时，也极大地促进两国人民的“心联通”。更重要的是，它为区域的和平与繁荣注入强劲动力，对东南亚地区乃至世界铁路发展都具有重要的示范和带动作用，雅万高铁等其他区域内的互联互通项目就是最好的证明。除此之外还有两个最新动态，同样给人鼓舞、值得期待：11月1日发布的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》明确提到，“尽快完成老街—河内—海防标准轨铁路规划评审”，“推进跨境基础设施建设，重点推动就老街（越南）—河口（中国）铁路对接方案商谈一致”。11月19日，习近平主席同泰国总理巴育举行会谈时提出，要加快中老泰三方铁路合作，积极推进“中老泰联通发展构想”，巴育表示要加快泰中铁路建设并与中老铁路衔接，落实中老泰联通发展构想。展望来年，我们有理由相信，中国与东盟互联互通将进一步走深走实，呈现多头推进的良好局面，为中国—东盟共建“五大家园”，夯实命运共同体逢山开路、遇水架桥，为“一带一路”十周年送上最好的礼物。

六、全球治理迎来“亚洲时刻”，发展治理协作再迎高潮

中国全力支持柬埔寨、印尼、泰国等东盟国家分别办好东亚合作领导人系列会议、二十国集团峰会和亚太经合组织领导人非正式会议，促进各场会议取得积极成果。中国在联合国发起成立“全球发展倡议之友小组”，召开“之友小组”部长级会议，东盟10国全部加入。中国东盟双方共同引领全球治理“亚洲时刻”，在变局中坚定践行全人类共同价值。

专家点评：（翟崑，北京大学国际关系学院教授，北京大学区域与国别研究院副院长）

携手引领全球治理是过去一年中国与东盟合作的新亮点。东盟国家主办的大型国际峰会，中国积极配合；中国发起的全球治理新议题，东盟国家悉数加入。这带来三点启示：第一，全球治理需要真正的多边主义，国际上的事由大家一同商量着办；第二，积极合作与建立共识是应对全球变局的关键，中国与东盟用实际行动做出表率；第三，亚洲敢于在全球治理中发挥更加积极的作用，未来世界和平发展、经济发展、绿色发展的动力之源在亚洲，全球治理不仅仅迎来“亚洲时刻”，更将成为“亚洲新常态”。

七、经贸合作再创新高，共同发展势头愈发强劲

全球新冠疫情发生三年来，中国东盟贸易逆势增长，2020年东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴，双向贸易额连创新高，2022年前11个月已达8865.6亿美元，同比增长12.5%，展望未来，中国东盟经贸合作将更加密切。

专家点评：（许宁宁，中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席）

在共建“一带一路”、中国实施“双循环”经济发展对外循环中东盟地区具有重要的位置。比邻而居的中国—东盟经贸互补性强。近些年来，双方不断推动合作提质升级，为合作发展注入新的动力、激发新的活力，强化合作发展的持续力，合作需求旺盛。2022年1月1日RCEP协定的生效实施，中国—东盟经贸合作视野和范围得以拓宽，供应链产业链进一步密切。这些使得中国与东盟2022年继续互为最大贸易伙伴和重要的投资合作伙伴。2022年中国前三大贸易伙伴是东盟、欧盟、美国，其中，中国与东盟贸易增速最快。2022年召开的中国—东盟领导人会议宣布，启动中国—东盟自由贸易区升级谈判，预示着双方经贸合作将在更大开放市场中获得新发展。

八、开放联动发展开启新阶段，助推贸易投资自由化便利化水平提升

2022年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施的第一年。在第25次中国—东盟（10+1）领导人会议上，李克强总理与东盟国家领导人共同宣布启动中国—东盟自贸区3.0版谈判，以谈判正式启动为契机，提升贸易投资合作质量和水平，在数字经济、绿色经济、新基建等合作领域迎来成长新机遇。

专家点评：（竺彩华，对外经贸大学国际经济研究院教授）

在传统全球化遭遇逆流、世界经济增长不确定性增强、全球产业链供应链更趋区域化、绿色转型成为全球主要大国新竞技场的背景下，中国—东盟自贸区3.0版谈判的正式启动，反映了中国和东盟双方对地区发展和美好未来的共同期许。新一轮谈判将包括数字经济、绿色经济、供应链互联互通、竞争、消费者保护和中小微企业等。这些议题的推进，将使中国—东盟自贸区更好回应双方在数字经济时代的发展需求，以及稳定地区产业链供应链的迫切需要。新谈判的启动，标志着中国东盟自贸区将迈向以规则、规制、管理、标准等制度型开放为核心的高标准经贸规则时代，这也是我国在二十大报告中确立的“推进高水平对外开放”的应有之义。

九、与神舟十四号航天员天地对话，点亮青少年的“航天梦”

“天宫对话——神舟十四号航天员乘组与东盟青少年问答”活动于11月1日以线上线下方式成功举办。本次活动在中国外交部和中国载人航天工程办公室指导下，由中国—东盟中心和世界知识出版社共同主办。活动在北京设主会场，在文莱、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南等东盟多国设分会场，近千名青少年参与。

△11月1日，马来西亚吉隆坡中国公学的学生参加“天宫对话”活动。新华社记者 朱炜 摄

专家点评：（杨悦，外交学院亚洲研究所副所长、国家安全学院副院长、教授）

习近平主席在中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会上强调，中国和东盟的未来属于青年。“天宫对话”为中国东盟青少年共同探索宇宙的奥秘提供了一次难得的机会，也再一次凸显了双方对青年交流的高度重视。活动举办当天恰逢梦天实验舱与空间站组合体完成交会对接，中国天宫空间站建造进入收官阶段。在对话过程中，陈冬、刘洋、蔡旭哲三位中国航天员不但悉心解答了中国东盟青少年的提问，还为青少年们传递了来自太空的鼓励。外太空是人类共同的财富，航天事业也是人类的共同事业。中国与东盟在空间技术应用、通讯卫星等方面开展了密切交流与合作。太空成为中国东盟合作的新领域。此次活动不但是中国对“全球共享太空”理念的一次践行，与东盟国家共享航天发展成果，更为双方未来共同探索与开发外层空间埋下了人才的种子。

十、聚焦可持续发展合作，协力推动疫后复苏

在第25次中国—东盟领导人会议期间，中国与东盟国家共同签署并发表《关于加强中国—东盟共同的可持续发展联合声明》；中国宣布将设立中国东盟共同发展专项贷款，愿持续加大对澜湄合作和中国东盟东部增长区合作投入，助力东盟缩小发展差距；中方散发“落实《中国—东盟关于合作支持〈东盟全面复苏框架〉的联合声明》清单”，愿以现有合作成果为起点，进一步加大疫后复苏合作。

专家点评：（李霞，中国生态环境部对外合作与交流中心/中国—东盟环境保护合作中心处长、教授级高工）

中国东盟合作年连续两年以“可持续发展”为主题，并以生态环保为优先领域，凸显了双方对绿色、可持续发展的重视与合作共识。“气候变化和绿色发展”是中方提出的全球发展倡议重点领域之一，东盟愿景中也明确要建立“环境可持续共同体和应对气候变化韧性共同体”。2022年双方通过“中国—东盟应对气候变化与生态环境对话”和“环境合作论坛”，将落实重要倡议和愿景与实施《中国—东盟环境合作战略与行动框架（2021—2025）》紧密结合，针对应对气候变化、生物多样性保护等全球及区域热点议题，加强立场协调，共同维护发展中国家利益，共促区域可持续发展合作，为实现绿色复苏提供新动力。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)