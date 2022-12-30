东帝汶总统：中国医生是治病救人的白衣天使

在东帝汶首都帝力市中心有一排排绿色的平房，是东帝汶成立的第一所医院——东帝汶国立医院。在蓝天绿植的映衬下，整个医院显得十分安静。在拥挤的病房内，肾盂结石患者桑托斯紧握着中国援东帝汶医疗队医生谢云峰的手说：“没有疼痛感，恢复得很好，真高兴很快就可以回家了，感谢中国医生用新的方法为我治疗。”

桑托斯两天前接受了体外冲击波碎石治疗，由谢云峰使用中国援助的体外碎石机，进行无创伤治疗，这在东帝汶是第一次。东帝汶饮水条件差，不少民众患有结石，而当地医疗卫生资源匮乏、保障水平低，轻度的结石患者几乎不去治疗，严重的需要前往国立医院开刀治疗，既不便利，也增加患者负担。

记者采访当天，东帝汶国立医院副院长克立亚也来到碎石中心，与中国专家讨论东帝汶医生操作碎石机的计划。经过培训，已有两位医生掌握操作方法，接下来的半年里将在中国专家指导下进行临床操作。“希望使用碎石机进行治疗的病人达几十人，有的已经等了好几个月，希望在中国专家的培训下，尽快让更多东帝汶医生投入治疗。中国政府捐赠医用设备，将大幅提升救治能力，惠及东帝汶百姓，”克立亚说。

这套医用碎石机是9月28日中国援助给东帝汶国立医院的，东帝汶总理鲁瓦克出席交接仪式，他说：“一直以来，中方通过派遣医疗队、设备捐赠、学术交流、技术培训和抗疫援助等多种方式，为提升东医疗服务水平做出了重要贡献，彰显了东中两国人民间的深厚情谊。”

东帝汶国立医院建于1983年，现设10个专科门诊，约362个床位，医院本地专科医生仅有177位，大部分依赖外国医生，除中国医疗队外，还有澳大利亚、古巴等国的医生在此工作。

由于医院患者多、医生少，放射科医生刘亚斌必须全天不间断工作才能把报告出完；ICU医生只有4个，中国医生梁小波经常每次连续值班7天，几乎没法睡一个完整觉；妇产科医生张敏经常通宵手术；麻醉科医生龙华经常一台手术接着一台手术；内科医生一到雨季就要接诊大量患传染病患者……

不仅是放射科，骨科、心内科、妇产科、泌尿外科等，中国援东帝汶医疗队覆盖国立医院很多科室，对提高当地医疗水平做出了巨大贡献,至今已连续18年派遣了9批百余名医疗卫生专家队伍。中国医疗队扎根东帝汶国立医院开展日常诊治和技术培训交流，深入乡村开展巡回义诊，已免费为超30余万人次提供了优质医疗服务，涵盖东整个国家四分之一人口。

东帝汶国立医院的医生与护士都把中国医生的勤奋看在眼里，对他们报以尊重和友谊。外科主任乔安娜说：“中国医术高明，吃苦耐劳，很负责任，每天最早来到医院，休息时也安排专人值班，一有急诊马上出发。我们都很感谢他们。”

在遥远的东帝汶，这一批批来自中国的医生，远离故土，忍受着孤独、艰苦，面临着传染病甚至是死亡的威胁，坚守在临床一线，为当地群众解除病痛，在这里他们被称为“真正的朋友”，时常有民众送来锦旗，献上手工自制的传统纺织品，向中国医生表达敬重与感谢。记者看到东帝汶民众送来的锦旗挂满了墙壁，“每当工作压力大时，我就来看看这些锦旗，顿时，所有的劳累都消失了，”医疗队队长刘亚斌说。

2008年9月，东帝汶政府授予援东帝汶医疗队“模范医生”称号；2010年9月，东帝汶总理向援东帝汶医疗队员颁发政府嘉奖；2012年9月，东帝汶总统向援东帝汶医疗队颁发嘉奖。每一批医疗队都受到东帝汶政府和人民的高度评价……东帝汶总统奥尔塔说，“中国医疗队队员救助了无数东帝汶病患，中国医生是治病救人的白衣天使。”

在救治患者的同时，中国医疗队经常向当地医生教授先进的技术与理念，以提高当地医疗技术水平，为更多的民众服务。碎石中心医生阿波里纳里奥在东帝汶国立大学毕业后来到这里工作，他说：“东帝汶医生使用医疗器械技术普遍欠缺，从中国医生身上我学到很多。看到中国医术水平这么高，我想去中国学习深造。”

中国驻东帝汶大使肖建国表示，今年是中东建交20周年，中方愿以此为契机，继续推进与东在医疗卫生健康领域开展全方位交流与合作，帮助更多东民众享受健康医疗服务，推动共建中东卫生健康共同体。

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