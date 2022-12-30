新华社法兰克福12月29日电（国际观察）三重困境中欧洲经济出路难寻

新华社记者单玮怡

2022年，欧洲经济可谓步履艰难。通胀水平连创新高、能源供应紧张和经济复苏缓慢等三重困境阴云密布。展望2023年，欧洲经济恐将面临相当长的困难时期。

通胀飙升 预期悲观

今年以来，在美联储激进加息外溢效应、能源危机持续蔓延等诸多负面因素影响下，欧元区各国通胀率持续飙升，企业经营压力与民众生活负担不断加重。

欧盟统计局数据显示，欧元区11月通胀率按年率计算为10%，较10月通胀率略有下降，依旧处于两位数水平。欧洲央行与经济学家认为，目前难以断定通胀是否已经见顶。

欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀受到诸多不确定性因素影响，并且高能源成本正转嫁至消费端。今年7月至今，欧洲央行已累计加息250个基点，但尚未看到通胀见顶迹象。

由于11月欧元区核心通胀率仍在5%的高位，德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默预测，未来一年欧元区通胀压力仍然很大。

欧元对美元贬值也为通胀攀升火上浇油。今年以来，欧元对美元汇率持续下行，创下20年来欧元对美元首次跌破平价的纪录。

德国《南德意志报》评论认为，欧元对美元贬值使欧洲处境更加艰难，欧洲以更高价格从美国进口，为能源等以美元计价的原料和半成品支付更高金额，推升欧洲原料成本。

欧洲民众背负的生活成本越来越沉重，并且担心涨价可能继续。欧洲央行近期调查显示，欧元区消费者对未来12个月的短期通胀预期进一步上升，对经济增长预期更为悲观。

能源吃紧 供应不足

乌克兰危机升级以来，欧盟跟随美国对俄多轮制裁，导致欧洲各国能源价格飙升，遭到制裁“反噬”。

今年夏季热浪干旱夹击欧洲，对水电、核电和煤电等电力生产造成严重影响。能源供应紧张将欧洲天然气和电力价格推向历史新高，欧洲天然气价格最高达疫情前水平的10倍，欧洲主要市场明年交割的电力期货交易价曾涨至去年同期的8倍。

为应对来势汹汹的能源危机，欧盟出台多项措施保障能源供应，包括加大采购其他来源天然气，降低成员国天然气与电力需求，寻找替代能源供应商，加快对可再生能源和基础设施的投资等。

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，该机构预测欧洲明年将面临较大供应缺口，因为俄罗斯可能持续减少对欧能源供应。

欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼表示，若乌克兰危机持续至明年冬天，欧洲能源困境将进一步恶化。经济合作与发展组织发布2023年经济预测指出，能源危机恶化将令欧洲经济形势更加严峻。

经济趋缓 加息未停

随着欧元区通胀率迈入两位数，欧洲央行采取持续紧缩的货币政策，欧洲经济衰退迹象逐渐显现。全球多家经济分析机构和欧盟委员会均下调欧元区明年经济增长预期。

欧盟委员会秋季经济预测报告显示，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度萎缩，预计2023年欧盟和欧元区经济增长率仅为0.3%。

摩根士丹利报告指出，明年欧洲天然气市场仍将紧张，能源价格可能保持高位。同时，通胀抑制投资和消费，紧缩货币政策收紧了金融条件，令资本支出更加低迷。

不过，拉加德表示，欧元区经济衰退不足以阻止欧洲央行进一步加息。欧洲央行认为，鉴于目前欧元区通胀率仍未见顶，并远高于欧洲央行2%的通胀目标，即便加息会导致经济活动趋缓，收紧融资条件仍是必行之举。

德国央行行长约阿希姆·纳格尔表示，即使采取的措施会抑制经济增长也在所不惜。荷兰央行行长克拉斯·诺特说，经济增长放缓在预期之中。

英国牛津经济研究院欧洲经济部主任安格尔·塔拉韦拉认为，随着经济增长放缓与通胀压力缓解，预计欧洲央行在明年年初结束加息周期。但由于明年欧元区核心通胀率仍将处在高位，欧洲央行在明年年底前不会降息。

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