新华社比什凯克12月30日电 通讯：“中吉友谊井”落成记

新华社记者关建武 高俊 王鹏

海拔3500多米处，一口85米深的水井不仅解决了吉尔吉斯斯坦边防战士多年来的吃水难题，也让吉国人民对未来的中吉乌铁路寄予了更多憧憬。

在吉尔吉斯斯坦纳伦州与中国接壤地区的一个边防站，吉尔吉斯斯坦边防战士们面临用水难的问题已有多年。仅有的一口水井是几十年前打的，井底坍塌，虽然还能抽出水，但水质变差，出水量小。

今年9月2日，正在执行中吉乌铁路可行性研究的中铁第一勘察设计院专家团队抵达这一地区。从中方团队到达驻地搭建帐篷开始，边防战士和当地民众就表示，中吉乌铁路是期盼已久的项目，感谢中国专家来吉尔吉斯斯坦工作，一定尽力协助。

一个偶然的机会，中方团队了解到边防站用水困难，决定利用手中设备为吉边防站打一口新水井。

水文地质专家认真调研了原有的井位、水量、地层、周边地貌，经综合分析区域地质情况和征求边防站意见，在营房墙外选定了一处新的井位。9月6日，钻机正式开钻。当钻到原计划的将近70米深度时，地质专家对钻孔岩芯进行了鉴定，为达到更高的出水量要求，决定将井深进一步延伸到85米，达到深度后再反复洗井。

9月16日，钻机如期打到了85米深度，经过洗井、下泵、抽水等一系列流程，喷涌的井水瞬间冲出管道，现场围观的士兵们欢呼雀跃，掌声、欢呼声在旷野中久久回荡。

考虑到井内上层潜水离地表较近，水质不好，团队决定对上层潜水进行封堵。为防止井壁坍塌，自井口到井底采用PVC管护壁，并将井口及四周用水泥硬化，保证了水井后续使用的方便和安全。中方团队随后又联系吉尔吉斯斯坦的质检部门对水质进行检测，保证饮用水安全。

据吉边防站反馈，新井目前水量充沛，水质良好、口感甘甜。

一口小小的水井，拉近中吉两国人民的距离。饮水思源，为纪念两国人民的友好情谊，吉边防站提议在井旁立一座“中吉友谊井”石碑，记载下这口水井传承的中吉友谊。

11月26日，“中吉友谊井”石碑落成。吉纳伦州边防局局长库尔曼别克·伊斯拉伊洛夫专门给中铁一院中吉乌铁路勘察指挥部写来感谢信，代表边防及全局官兵表示感谢。伊斯拉伊洛夫表示，中吉长期以来在经贸人文方面紧密友好合作，中吉友谊就像这井水一样纯净，边防局将保护好水井和石碑，并将打井的事迹记载下来，世代流传。

中铁一院中吉乌铁路项目勘察指挥部指挥长耿军说，中吉乌铁路是践行共建“一带一路”倡议的重要工程，更是民心相通、促进发展的建设项目。“在铁路勘察设计过程中，我们得到吉方政府和当地人民大力支持。这口水井见证着中吉两国友谊。”

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