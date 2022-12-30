人民网东京12月30日电 （孙璐、叶习民）2022年9月29日，中日两国实现邦交正常化50周年。在这一值得纪念的日子里，非营利法人日中青年学生友好协会注册成立。催生这一协会的，是三名在日本工作生活的中国青年。他们分别是来自南京市的陈佳嵘、来自上海市的李顥淳和来自扬州市的姜传超。在自发开展帮助中日青年学生，促进其相互理解的活动的过程中，三个年轻人汇聚到一起。协会的成立，成为他们在这一道路上的新起点。

陈佳嵘、李顥淳和姜传超三人聚在一起，探讨协会未来的发展。视频截图

感受青年学生交流意义 积极自发组织活动

陈佳嵘高中毕业后，便来到日本早稻田大学留学。回顾最初涉足中日青年学生交流活动的动机，他说，一方面是目睹周围很多留学生面临种种困难，例如租房的时候，日本有需要租房保证人等的出租习惯，而留学生刚到日本，人生地不熟，往往束手无策，因此，他便想方设法汇总可为中国留学生斡旋的房屋租赁公司信息。这成为他开展志愿活动的第一步。

另一方面，注重与日本学生交往的陈佳嵘，经常自发组织中国留学生与日本学生一起登山、滑雪等活动。他也非常积极地参加一些文化交流活动，主动与日本学生就历史和文化等问题进行互动并交换意见。

在这些活动过程中，有一件事让陈佳嵘感触颇深。那是一次回国探亲，他邀请4名日本学生一起去中国游玩。在日本期间，陈佳嵘和这些同学也就历史问题进行过探讨。他觉得，虽然中日学生所学的教科书和接触到的报道存在差异，但大多数日本学生具有独立思考精神，更多的是抱着怀疑的态度看待教科书和报道，因此，他抱着尝试的心态，带领这几名学生参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。起初，他也担心日本学生对纪念馆会有抵触或反感，但出乎意料，这些学生对展出的资料非常感兴趣，认真看了3个多小时。展品中有一些当时的日本报纸，日本学生看得非常仔细，与他们在日本对于这些报纸的认识，以及他们从日本教科书中获取的知识，进行了仔细对比。从纪念馆出来后，他们对陈佳嵘表示，这次参观是一个非常难得的体验，让他们重新认识了这段历史。

通过这件事，陈佳嵘感受到，中日青年学生之间的交流，可以超越书本上的认知，做得更加丰富、更加深入，直接接触交流，可让彼此获取更多的信息。之后，他便更加积极地组织中日青年学生交流活动。在他的努力下，很多日本学生通过参加活动，开始学习中文并了解中国文化，中日学生之间形成了双向交流互动。

体验非营利法人活动 推动设立苏州大学日本联络处

李顥淳来到日本之后，进入群马大学留学。作为分布在日本各地方的国立大学之一，群马大学远离东京城市圈，生活在这里的外国人较少，当地居民接触外国人的机会不多。通过日常互动，李顥淳感受到，日本普通老百姓对中国留学生非常友好。尤其是当地的一些非营利法人友好交流团体，不仅开展帮助留学生的活动，还经常组织不同形式的中日文化交流，促进了当地日本民众对于中国的理解。这些体验，使他逐渐加深了对非营利法人的理解，为日后参与发起成立日中青年学生友好协会积累了宝贵的经验。毕业之后，李顥淳留在日本，进入一家房屋租赁管理公司就职。工作之余，他开始尝试开展一些促进中日青年交流的活动。若干年后，他遇到了姜传超。

姜传超曾通过苏州大学的对外交流项目到日本短期留学。大学毕业后，他再次来到日本，进入李顥淳所在的公司就职。在李顥淳的带动下，姜传超也开始关注中日青年学生交流活动。2019年底，姜传超回苏州大学访问，表示愿意协助母校开展与日本的交流。2020年1月初，苏州大学代表团访问日本，在姜传超的牵线下，代表团访问了他所在的公司，与社长高桥幸一郎进行了座谈，双方就共同设立苏州大学日本联络处等事宜达成了合作意向。

时任苏州大学副校长（现任校长）张晓宏与株式会社KACHIAL社长高桥幸一郎在东京会谈。受访者姜传超供图

虽然联络处刚刚成立，便遇到新冠疫情，包括留学生派遣在内的很多工作不得不暂停，但李顥淳和姜传超仍然想方设法，在可能的范围内着手推进交流互动。他们访问了金泽大学、东京学艺大学及开智国际大学等，就疫情后与苏州大学互派留学生等事宜进行了探讨。另一方面，在疫情妨碍人员跨国往来的情况下，他们留意帮助在日本留学的苏州大学学生，以及在苏州大学留学的日本学生。一些中国学生家长因为长期见不到在日本留学的孩子而感到担心，联络处便走访这些学生，向家长传递平安。一些赴华留学的日本学生家长无法前往中国探望自己的孩子，联络处便收集这些信息传递给苏州大学有关部门，委托这些部门协调处理相关事宜。

获得认可与支持 扩大青年学生交流活动范围

至于为何要推动高桥社长协助在日本设立苏州大学日本联络处，除了对母校进行回馈之外，更多则是基于李顥淳和姜传超的自身体验。姜传超认为，留学生初到异国他乡，想在短期内了解日本社会，收集必要信息，适应在当地的学习和生活，是非常困难的，需要组织一个平台来帮助他们。

而李顥淳和姜传超之所以能够获得高桥的支持，一方面是因为俩人开展公益活动的精神感动了高桥，另一方面缘于高桥自身的经历和感受。

高桥16岁便前往美国留学，在异国他乡的亲身经历也使他感受到，一个外国人适应当地社会并非易事，他觉得，日本是单一民族社会，中国留学生在日本生活，会遇到更多的困难，因而对李顥淳和姜传超帮助留学生的行为产生了共鸣。

另一方面，美国的经历使高桥认识到，在外界信息的影响下，人们在价值观的形成过程中，会逐渐产生先入为主的观念，对于他人，往往首先根据这个人是哪国人来做出判断，“这是一个悲哀的事实”。因此，高桥认为，在尚未形成这样先入为主观念的青年阶段，更多地与其他国家的青年进行交往，加强相互理解，是非常重要的。

同时，对于中日两国的关系，高桥认为，两国同为亚洲重要邻国，应建立“无国界”般的关系。为了实现这样的关系，需要增进两国青年学生对于对方国家的理解，以面向未来创造良好的“土壤”。他期待通过对中日两国青年学生进行支援，能够带动两国文化交流，推动教育发展，进而为促进两国经济发展做出贡献。

在高桥的积极支持下，李顥淳、姜传超和陈佳嵘结识后，有着相同志向的三人一拍即合，自发结成组织，开始着眼于更广泛地推动中日青年学生交流。根据自身的留学经历，他们认为，首先应将对留学生的支援扩大到东京圈以外的地方。于是，他们一方面访问日本各地方大学，发掘更多的大学与中国的大学开展交换留学等项目，另一方面，他们主动联系各地方的中日友好交流组织，如群马县、石川县、埼玉县、爱知县等地的日中友好协会，探讨举办演讲比赛、中国文化讲座及中日学生在线座谈会等活动。虽然受新冠疫情阻碍，很多创意无法立即实施，但这三位年轻人在条件许可的范围内，坚持不懈地将各种努力付诸行动。

三年努力生根发芽 创立日中青年学生友好协会

随着活动的不断扩大，陈佳嵘、李顥淳和姜传超感到，有必要设立正式的组织，以便今后开展工作。基于以往的经验，通过不断的学习和摸索，他们决定，正式发起成立非营利法人。2022年9月29日，经过近三年的努力，非营利法人日中青年学生友好协会正式注册成立。

三名中国青年李顥淳、陈佳嵘和姜传超迈向新的未来。视频截图

李顥淳说，之所以选择9月29日作为协会的成立日，是因为50年前的这一天，中日两国实现了邦交正常化，在这一值得纪念的日子，协会希望接过中日友好的接力棒，把为中日青年学生提供留学帮助，促进中日青年学生友好交流作为己任，为两国友好关系下一个50年的发展贡献力量。

为了能够发挥自身渠道等各方面资源，更好地对协会活动予以支持，高桥亲自担任了协会的理事长。高桥表示，协会今后将着力推动更多的大学及其他教育机构参与到协会的各类活动中，为更多的中国留学生能够顺利地融入当地创造良好的“土壤”，为中日两国青年学生创造更多接触机会，以消除误解，加深理解。他不无感慨地说到：“中日青年之间的交流首先是要有人帮助他们建立起良好的个人关系，进而推动两国关系向好发展。”

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