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国际中文教育

让世界更好了解中国

董  川
2022年12月30日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，国际中文教育大会在北京召开。随着各国对中文学习的需求持续旺盛，全球有180多个国家和地区开展中文教学，81个国家将中文纳入国民教育体系，开设中文课程的各类学校及培训机构8万多所。在中外各方共同努力下，国际中文教育蓬勃发展，有力促进了中外人文交流、文明互鉴、民心相通，彰显了语言学习交流在推动构建人类命运共同体中的重要作用。

　　国际中文教育的兴起和发展与新中国走和平发展道路紧密相连。70多年来，一代又一代国际中文教育工作者披荆斩棘，努力奋斗，为搭建中国与世界交往的桥梁，促进中外友好交往、互利合作，作出了重要贡献。

　　语言是了解一个国家的钥匙，能促进民相亲、心相通。国际中文教育的初心是用中文教育促进人文交流，增进国际理解。长期以来，国际中文教育既用中文对外讲好中国故事，也鼓励各国学习者用中文讲好所在国的故事，推动中外双向交流。北京语言大学作为一所以国际中文教育为主要特色的大学，迄今为止，为世界上189个国家和地区培养了22万余名懂中文、知华友华的人才，他们既是中国故事的讲述者，也是构建人类命运共同体的践行者。

　　国际中文教育涉及全球很多国家和地区，呼唤各界人士广泛参与。国际中文教育参与人数不断增多，参与主体日益多样，他们是构建人类命运共同体的重要推动者和贡献者。

　　国际中文教育立足中国、面向世界。通过语言促进各国人民相知相亲，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突，共同应对全球性挑战。

　　综上所述，国际中文教育已经成为世界理解中国的重要渠道，成为推动构建人类命运共同体的力量之一。

　　具体而言，新时代国际中文教育要以系统化理念，推动实施国际中文教育的集成创新。要以学习者为中心，以需求为导向，坚持质量为先，推广国际中文教育标准，因地制宜开发教学大纲、本土化教材、教辅和教学工具。要加强对中国周边国家、“一带一路”沿线国家等的国际中文教育研究，打造更加开放包容的国际中文教育新格局。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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