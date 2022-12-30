于 荷

近期，以语言学习、了解中华文化等为特色的“汉语桥”线上团组吸引了来自俄罗斯、印度尼西亚等国的中文学习者。他们通过有趣的中文课程和多彩的文化体验，全方位感知中国语言文化的魅力。

趣学中文

提升语言能力

在暨南大学组织的“语言文字大乐园”“汉语桥”线上团组中，来自越南、马来西亚等国的200多名营员通过“趣味汉字”“中文会话”“汉语水平考试”等课程，进行了汉字、中文词汇等方面的学习和汉语水平考试相关的能力培训。

“趣味汉字”课堂上，营员们了解了汉字的演变和构成后，尽情发挥想象，把“日月山水、花鸟虫鱼”等汉字和小图案结合起来记忆。

“中文会话”课后，营员们将学到的中文知识运用到了实际生活中，用所学语句制作成一张张中文的“自我介绍”——“工作不忙的时候，我喜欢去旅游或者看电影”“我的爱好是画画，只要有时间我都会拿出笔来画画”……

“汉语水平考试”课上，授课教师从考试题型、考试时间、如何备考等多个方面对汉语水平考试进行了介绍并通过考点讲解、样题练习等，带领营员们感受真实的考试。

营员们表示，这些课程有趣又实用，让他们的中文学习变得“特别有意思”，也大大提升了中文水平。

汲古传今

领略文化魅力

在“汉语桥”“汲古传今·多彩华夏”海外青少年线上团组中，来自泰国和俄罗斯的260余名中文营员开启了一场精彩的线上学习和探索之旅。

本次团组由北京语言大学设计，充分考虑了泰国、俄罗斯两国青少年的年龄特点，如全新开发的“多彩华夏”系列语言课程，从多彩历史、多彩饮食、多彩节日等不同维度展开，既展现出中国传统文化的深厚底蕴，又突出其在当代的传承与创新。

“多彩历史”课上，营员们学习了很多和中国历史有关的词语及地道表达，了解了中国的朝代、丝绸之路等；“多彩饮食”课上，营员们了解了饺子的来历及其背后所蕴含的文化内涵，还了解了中国不同地域的特色美食等；“多彩节日”课上，营员们了解了中国传统节日“中秋节”的来源和习俗，学习了与中秋节有关的词汇、俗语和诗词。

此外，营员们还通过“中华文化赏析”“中华文化体验”以及“云游北京”等线上课程，对中华文化有了更加深入的了解，特别是熟悉了北京这座城市的前世今生。

收获满满

畅游中文世界

“汉语桥”线上团组活动让各国学习者收获颇丰。来自泰国的营员林乐宁说：“这次团组学习开阔了我们的视野，使我们更深入地认识、了解了中国悠久的历史与灿烂的文化。”

来自俄罗斯的营员娜斯佳表示，参加团组提高了自己的中文水平，丰富了自己对中国文化的认识。

来自越南的营员林之喻表示，学中文是她人生转折点，“汉语桥”线上团组实现了她的中文梦，拉近了她与中国的距离，是一次非常难忘的经历。

来自印度尼西亚的营员林凤凤表示，有趣的课程给她留下了深刻印象，希望未来有机会能参与更多这样的活动，也能有机会到中国看看。

“这是十分难得的学习和交流机会。”俄罗斯本土中文教师谢尔盖·谢苗诺夫认为，“汉语桥”线上团组对学生们学习中文、了解中国非常有帮助，“参加‘汉语桥’线上团组的营员结营时都收获满满”。

郑浩楠是泰国一家教育公司的管理者，他在和营员们分享中文学习经历时表示，学好中文能带来许多发展机会，期待更多海外青少年通过“汉语桥”线上团组走进中文世界，在中文的陪伴下快乐成长。

本文照片均选自“汉语桥”各线上团组营员的作业作品。

（中外语言交流合作中心供图）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)