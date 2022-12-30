新华社北京12月29日电（记者张汨汨）2022年以来，中国军队忠实践行人类命运共同体理念，坚持履行大国军队国际责任，积极开展国际军事合作，取得丰硕成果。国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非29日在例行记者会上对2022年国际军事合作工作进行回顾。

谭克非说，一年来，中国军队国际军事合作工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻习近平外交思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，贯彻军委主席负责制，紧紧围绕党在新时代的强军目标，聚焦备战打仗，勇于开拓创新，为捍卫国家主权、安全、发展利益，为维护世界和平稳定、服务构建人类命运共同体作出积极贡献。

一是服务政治外交大局。今年以来，在习主席元首外交战略引领下，中央军委领导与俄罗斯、美国、柬埔寨、巴基斯坦、沙特等国防务部门和军队领导举行会见会谈或视频通话，推动元首外交成果在国际军事合作领域落地见效；举办建军95周年招待会、第二届中非和平安全论坛部长会议、第五届中拉高级防务论坛等；在上述活动中，积极宣介习主席提出的全球安全倡议、人类命运共同体等重大理念，增进了外方对中方政策立场的理解认同。

二是捍卫国家主权、尊严和核心利益。针对美国等个别国家在台湾、南海等涉及中国核心利益和重大关切问题上的挑衅言行，在坚决开展军事行动捍卫国家主权、安全的同时，提出严正交涉、实施反制惩戒，及时发声批驳、阐明态度立场。

三是聚焦备战打仗主责主业。积极组织、参加“东方-2022”、中俄联合空中战略巡航、“海上联合-2022”“鹰击-2022”“国际军事比赛-2022”等中外联演联训联赛联巡，深化了与有关国家军队的互信合作，为提升实战化训练水平发挥了积极作用。

四是有效维护战略全局稳定。一年来，忠实践行全球安全倡议，持续深化中俄两军务实交流合作，保持两军战略协作高位运行；保持中美两军关系总体稳定，促美相向而行落实元首共识、畅通沟通渠道、妥处矛盾分歧、加强危机管控；保持中欧防务部门和军队战略沟通；不断深化与周边国家各领域务实合作，为推动构建周边命运共同体发挥积极作用；加强同非洲、拉美、南太等广大发展中国家防务安全合作；积极开展国际军控履约合作，坚决维护国家战略利益，维护全球战略稳定。

五是深度参与全球安全治理。积极参加上合组织防长会、东盟防长扩大会、中国—东盟防长非正式会晤等机制性会议，派军队高级代表团出席香格里拉对话会，参加莫斯科国际安全会议等多边对话与合作机制，举办首届“共同愿景”维和国际论坛、北京香山论坛专家视频会等，不断增强我军国际话语权和影响力。

六是服务构建人类命运共同体。海军“和平方舟”号医院船赴印度尼西亚执行“和谐使命-2022”任务，为当地民众提供医疗服务；空军运-20飞机先后赴汤加、阿富汗、巴基斯坦等国执行人道主义救援任务；中国军队积极参加维和、护航等行动，向国际社会持续提供公共安全产品。

“为了和平，走向世界。”谭克非表示，面对世界之变、时代之变、历史之变，中国军队将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦如期实现建军一百年奋斗目标，拓展深化对外军事关系，加强务实交流合作，为维护世界和平、促进共同发展作出新的更大贡献。

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