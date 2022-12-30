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摩尔多瓦举行音乐会庆祝中摩建交30周年

2022年12月30日08:10 | 来源：新华网
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新华社布加勒斯特12月29日电 基希讷乌消息：中国摩尔多瓦建交30周年新年音乐会28日晚在摩首都基希讷乌举行。中国驻摩尔多瓦大使闫文滨、摩尔多瓦副总理楚尔卡努、文化部长普罗丹等300多人出席。

普罗丹在致辞中感谢中方为摩文化艺术发展提供宝贵支持。普罗丹表示，摩方愿同中方一道，继续深入挖掘两国艺术、文化、旅游等领域合作潜力，共同创造双边合作光明未来。

闫文滨在致辞中表示，中摩建交30年来，两国友好因文化交流变得更为融洽。此次音乐会由摩音乐家演奏中摩经典乐曲，在两国民众间架起沟通桥梁，有助于增进两国人民的相互了解和友好情谊。

音乐会由摩尔多瓦青年音乐家扎普沙担任指挥，摩国家广播电视集团交响乐团、“多伊娜”合唱团、“春之声”儿童合唱团及摩知名独唱演员等共同出演。中国著名钢琴协奏曲《黄河》、作曲家鲍元恺的交响作品《禹王治水》以及摩音乐家多加的名作《留声机》等两国有代表性的音乐作品，在摩尔多瓦艺术家的现场演绎下得到精彩呈现，赢得了观众阵阵掌声。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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