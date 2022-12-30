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内塔尼亚胡宣誓就任以色列总理

2022年12月30日08:08 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷12月29日电（记者王卓伦 张天朗）以色列新一届政府29日宣誓就职，利库德集团领导人内塔尼亚胡出任总理。

当天下午，以色列议会以63票赞成、54票反对的投票结果通过了内塔尼亚胡提出的新政府组建方案，内塔尼亚胡和新政府部长随后宣誓就职。此前，以色列议会还选举利库德集团的阿米尔·奥哈纳为新一任议长。

以色列新一届政府由利库德集团、宗教政党沙斯党和极右翼政党宗教犹太复国主义者党等6个右翼或极右翼政党组成。根据新政府组建方案，利库德集团的约亚夫·加兰特和埃利·科亨分别担任国防部长和外交部长，宗教犹太复国主义者党主席比撒列·斯莫特里赫除担任财政部长外，还负责约旦河西岸的“民事事务”，沙斯党领导人阿里耶·德里担任内政部长和卫生部长。此外，犹太力量党领导人伊塔马·本-格维尔出任新设置的国家安全部部长。

内塔尼亚胡当晚在新政府首次内阁会议上表示，新政府是一个团结的政府，有着共同的愿景和目标，将致力于重构以色列安全、解决生活成本高和住房问题等。

内塔尼亚胡曾于1996年至1999年、2009年至2021年担任以色列总理，是该国任期最长的总理。今年11月1日，以色列举行2019年4月以来的第五次议会选举，内塔尼亚胡领导的右翼阵营获得120个席位中的64席。11月13日，以总统赫尔佐格授权内塔尼亚胡组建新政府。12月21日，内塔尼亚胡宣布组阁成功。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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