本报记者 李志伟

美国媒体近期调查发现，2019至2021年间，至少有97名美国国会议员在其个人或直系亲属买卖股票、债券或其他金融资产时，涉嫌利用其在国会工作中得到的内幕信息。在美国政治中，从国会到行政机构，乃至法院、美联储等机构，官员参与内幕交易花样百出且鲜受惩处，几乎已成为公开的秘密。尽管民众普遍希望弥补立法漏洞，但大部分国会议员对此持反对态度。美国媒体评论指出，美国不少国会议员以权谋私、中饱私囊的行为，凸显美式民主的虚伪本质和深层困境。

“不少议员或其家庭的股票交易领域与其工作有相关性”

据《纽约时报》日前报道，从2019年到2021年，涉嫌内幕交易的议员占美国国会议员总数的约1/5，其中共和党49人、民主党47人、独立国会议员1人。这些国会议员利用对政策变化的了解，在股价上涨前买进股票，在股价下跌前抛售股票，以此获得不菲收益。

据美国媒体披露，“不少议员或其家庭的股票交易领域与其工作有相关性”，如买卖医药公司股票的共和党籍众议员里克·艾伦，是推动处方药定价法案的众议院教育和劳工委员会成员；买卖银行股票的民主党籍众议员辛迪·阿克斯恩，是众议院金融服务委员会成员；力推可再生能源相关立法的民主党籍众议员阿兰·洛温塔尔，其家人2019年至2021年间97次买卖太阳能企业股票。

有些股票交易时间点很“微妙”。阿兰·洛温塔尔的妻子在2020年3月5日出售了其持有的波音公司股票。一天后，洛温塔尔所在的众议院交通和基础设施委员会就公布了对波音737 Max机型空难调查报告。民主党籍众议员凯瑟琳·克拉克所在的众议院拨款委员会负责包括公共卫生领域在内的各种拨款，其丈夫2020年在医疗公司豪洛捷从美国卫生与公众服务部和国防部获取1.19亿美元合同的一周前两次买入该公司股票，并在相关消息宣布数天后卖出。2020年，共和党籍众议员迈克·凯利的办公室得知美国商务部将启动一项有利于美国克利夫兰—克利夫斯矿业公司的关税调查，在正式消息公布前，其妻子已经买入了该公司股票。

美国商业内幕网站报道说，在乌克兰危机爆发后，至少20名国会议员或他们的配偶买入雷神和洛克希德·马丁公司的股票。受益于美国对乌克兰的军事援助，这两家公司的股票出现大幅上涨。

美国国会众议院议长南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西的股票交易收益率惊人。据披露，2019年至2021年间，保罗·佩洛西交易了价值2500万至8100万美元的股票及其他金融资产。佩洛西夫妇2021年投资回报率超过50%，远超著名投资家巴菲特同期26%的投资回报率。南希·佩洛西的个人资产从2008年的3138万美元增长至2018年的1.14亿美元。保罗·佩洛西曾在国会通过《芯片和科学法案》前，大量突击交易芯片企业英伟达的股票。《纽约邮报》报道称，佩洛西一家从其负责监管的大型科技公司的股票中赚到了3000万美元。

美国媒体指出，美国议员把国会当成发家致富之地，找准机会购买、抛售股票，赚得盆满钵满。“华盛顿公民责任与道德组织”网站刊文指出，当美国国会议员看来是“相当出色的投资战略”。

“《股票法》惩罚力度过轻且没有严格的执行机制”

面对层出不穷的内幕交易丑闻，美国虽然早就出台相关法律和监管措施，但收效甚微，而负责立法的美国国会议员更是长期居于“法外之地”。

2012年，美国国会通过《停止利用国会消息交易法案》（简称《股票法》）。禁止国会议员和工作人员靠“履职过程中获得的非公开信息谋取个人利益”，并要求国会议员本人及配偶在买卖超过1000美元的股票、债券等金融产品后45天内提交报告。然而，首次违反报告时间规定的处罚仅为200美元罚款，甚至可以被豁免。美国媒体援引业内专家的话指出，“《股票法》惩罚力度过轻且没有严格的执行机制，形同虚设”。据美国商业内幕网站统计，仅在2020年至2021年间，就有57名国会议员违反《股票法》的报告规定，但没有任何一名议员因此被起诉。

2020年初，包括时任美国国会参议院情报委员会主席理查德·伯尔在内的多名联邦参议员，在美国股市因疫情蔓延暴跌前抛出股票。据美国消费者新闻与商业频道报道，美国司法部在经过调查后决定不起诉伯尔，但没有向公众解释原因。

今年以来，有部分美国国会议员提出法案，要求限制议员及其家属持有和交易股票。众议员普拉米拉·贾亚帕尔表示：“国会议员的职责是服务民众，而不是谋取个人的经济利益。允许议员及其配偶持有和交易股票，就等于向腐败敞开大门，这是不能容忍的。”

但不少高官对此表示反对，南希·佩洛西就是其中之一。她曾在面对记者质问时宣称，美国是“自由市场经济”，国会议员都应该能参与金融交易。在这一问题上，民主、共和两党罕见地“意见一致”。根据美国《华尔街日报》报道，国会参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔也曾表示，他投资共同基金，并建议同事也这样做。

美国福克斯新闻频道主持人史蒂夫·希尔顿说，大多数政策，特别是大多数与企业有利害关系的法规都是由国会的各种委员会制定的，“这些委员会却不受审查。一切都如此腐败”。

“严重损害民众对美国国会和其他政府机构的信任度”

美国“公开的秘密”网站报道称，当美国官员们在公共和私营领域的“旋转门”进进出出时，相伴的是特权、机会以及金钱。美国国会议员利用内幕信息进行股票、债券或其他金融资产交易的行为，“严重损害民众对美国国会和其他政府机构的信任度”。

曾在小布什政府担任白宫法律道德顾问的理查德·佩因特指出，两党在议员内幕交易问题上都表现得很虚伪，双方都难辞其咎。美国联邦政府道德办公室前主任沃尔特·肖布说：“这不是政治左与右的问题，而是贪婪的问题。”

“长期以来，国会一直未能达到美国人民所期望的较高道德标准。”非营利组织“政府监督项目”执行主任丹妮尔·布赖恩说，最近出现的多起国会议员及其配偶进行内幕交易的案例，使这一问题变得比以往更为紧迫。参议员玛莎·布莱克本更是直言，“华盛顿几乎失去了美国民众的信任”，允许国会议员交易股票直接导致腐败。

“年复一年，政客们设法跑赢市场，买卖着他们负责监管的公司数百万的股票。”参议员乔希·霍利指出，华尔街、大型科技公司与民选官员联手，以牺牲国家利益为代价，大肆谋取私利。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)