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最新动态：乌方称俄向乌发射120余枚导弹 法防长称将继续向乌提供防务支持

2022年12月29日21:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室顾问波多利亚克29日在社交媒体上发文说，俄罗斯当天上午向乌克兰多地发射了120余枚导弹，意图破坏乌关键基础设施。法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼28日在基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤时称，明年法国将继续向乌提供有效防务支持。

　　——据乌各地军事部门29日消息，基辅、利沃夫、敖德萨、尼古拉耶夫、哈尔科夫等地当天均报告遭到俄军导弹袭击。基辅州军事行政长官阿列克谢·库列巴29日在电视节目中称，约20枚俄方导弹当天在基辅州上空被击落，导弹袭击造成该州部分民房和一所医疗机构受损。

　　——据乌克兰总统网站报道，勒科尔尼在与泽连斯基会晤中表示，明年法国将继续向乌提供有效防务支持。另据报道，勒科尔尼当天还与乌国防部长列兹尼科夫举行会谈，双方重点讨论了“未来数周”乌克兰的防务需求和修复受损的西方援乌军事装备问题。

　　——据今日俄罗斯通讯社29日报道，俄外长拉夫罗夫在接受该社采访时说，谈判进程表明，泽连斯基在做重要决定时缺乏独立性，他幻想着在西方帮助下使俄军从顿巴斯、克里米亚、扎波罗热和赫尔松等地区退出，甚至要求俄方支付赔偿、在国际法庭承认有罪等，“我们不会在这样的条件下与任何人对话”。

　　——拉夫罗夫28日在接受俄媒采访时说，俄方希望尽快解决乌克兰危机、结束西方挑起的战争，对于俄罗斯而言，保护平民、挽救军人生命是当务之急。他同时指出，美国不允许乌克兰与俄进行和平谈判，企图利用乌克兰危机将俄罗斯消耗殆尽。（参与记者：李东旭、陈畅、赵冰、耿鹏宇）

(责编：崔越、杨牧)

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