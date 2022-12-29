新华社耶路撒冷12月29日电（记者王卓伦 张天朗）以色列候任总理内塔尼亚胡28日公布了新政府的一份政策指导文件，强调将推进约旦河西岸等地犹太人定居点建设。巴勒斯坦总统府当天发表声明，对以方此举表示谴责。

这份政策指导文件说，以色列政府将推进和发展在加利利、内盖夫、戈兰和约旦河西岸的定居点建设。

据巴勒斯坦官方通讯社报道，巴总统府发表声明指出，以新政府此举会造成地区危险局势升级。若不遵守联合国相关决议，巴勒斯坦问题就不会有任何解决方案。

内塔尼亚胡21日晚宣布成功组建新一届政府。新政府由利库德集团、宗教政党沙斯党和极右翼政党宗教犹太复国主义者党等6个右翼或极右翼政党组成，被舆论称为以色列“有史以来最右翼的政府”。宗教犹太复国主义者党主要支持者为犹太人定居者，主张在巴以问题上采取更强硬立场。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

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