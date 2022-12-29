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塞尔维亚总统说科索沃北部路障将被拆除

2022年12月29日20:48 | 来源：新华网
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　　新华社贝尔格莱德12月29日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇28日夜间在塞南部城市拉什卡宣布，设置在科索沃北部要道上的多个路障将在当地时间29日中午开始拆除。

　　武契奇与科索沃塞族代表当天会谈后做出拆除决定，拆除工作可能持续24至48小时。

　　武契奇说，尽管决定拆除路障，但塞族居民对科索沃当局的不信任并未消失，须通过对话恢复信任。他说，塞族居民坚持科索沃是塞尔维亚的一部分，并要求科索沃当局停止对其压迫。

　　科索沃局势今年7月起持续紧张，起因是科索沃当局要求所有持塞尔维亚颁发身份证件的人在进入科索沃时必须获取科索沃所发临时证件，并且强制要求持有塞尔维亚车牌的居民换发科索沃车牌。科索沃塞族居民通过设置路障、游行等方式抗议。随后在美国和欧盟的斡旋下，科索沃当局宣布推迟执行身份证与车牌换发政策。

　　本月，科索沃当局以涉嫌参与恐怖活动为由拘留塞族前警察德扬·潘蒂奇，引发当地塞族居民不满。塞族居民封锁科索沃北部多条要道抗议，并与科索沃警方发生冲突。

　　科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布独立，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃的主权。

(责编：崔越、杨牧)

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