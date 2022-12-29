新华社内罗毕12月29日电 题：捷报频传，扎实成果彰显中非合作真意

新华社记者金正

临近岁末，中非合作再传捷报。科特迪瓦阿比让港第二集装箱码头的开港，将巩固阿比让港在西非地区的枢纽港地位，助力当地经济社会发展；马里古伊那水电站的建成，将弥补马里国家电力缺口，改善用电紧张状况；尼日利亚拉各斯轻轨蓝线项目一期工程的竣工，有望极大改善沿线交通状况，便利民众出行……2022年最后一个月，三项新成果作为中非深化基建合作的缩影，为中非扎实推进务实合作再添新注脚，彰显中非真实亲诚的合作真意。

当今世界，地缘政治局势紧张，全球经济复苏艰难。无论国际风云如何变幻，中非谋求合作共赢的初心不变、决心不移、动力不减。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲国家开展各领域务实合作，把非洲自主可持续发展同中国自身发展紧密结合起来，给双方人民带来了实实在在的好处。

中非合作的真意体现在“急人所急”。中国的立足点始终是帮助非洲国家解决发展“痛点”，基础设施落后是非洲国家实现发展的“瓶颈”。中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路、公路、桥梁、港口等基础设施。“中非合作是务实的。”肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加说，在中国帮助下，非洲大陆基础设施互联互通水平进一步提升，如今非洲国家间开展贸易合作更为便利，促进了资源和生产要素在非洲大陆更合理地流动和配置。

中非合作的真意体现在“走深走实”，务实合作成果遍布非洲大地。过去一个月内，中国援建的尼日利亚农业技术示范中心项目正式移交，中国现代化农业技术将帮助尼日利亚提升农作物产量及农业现代化水平；中国跨国传媒集团四达时代在肯尼亚自办的当地电视频道播出了该企业投资制作的一部本土电视剧，搭起中肯两国民心相通的桥梁；毛里求斯人民币清算行服务正式启动，不仅便利中毛跨境交易，也进一步深化双方金融领域合作……中非各领域合作喜报频传充分证明：经过几十年辛勤浇灌，中非合作枝繁叶茂，已成长为参天大树。

中非合作的真意体现在“人民相亲”，中非合作好不好，非洲国家和人民最有发言权。前段时间，英国舆观调查公司公布的一项调查结果显示，非洲国家民众对华好感度显著提升，尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及的绝大多数受访者认为中国对国际事务产生积极影响。这一民调结果从一个侧面再次证明，中非合作为非洲人民带来了实实在在的福祉，得到了非洲人民真诚欢迎和充分认可。正如肯尼亚朱比利党总书记图朱所说，中国一直是肯尼亚和非洲可以信赖的朋友，是欠发达国家利益和呼声的重要代言人。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助，不仅符合双方根本利益，对于促进全球可持续发展也具有重要意义。随着非洲国家经济增长和社会进步，中非传统友谊正沿着“真实亲诚”轨道，在更宽领域、更广范围、更深层次、更高程度上惠及非洲，惠及中国，进而惠及世界。

2023年将迎来真实亲诚对非政策理念和正确义利观提出十周年。中非关系之所以历久弥坚，正是因为双方秉持正确的理念，坚持正确的原则来处理彼此关系、推进彼此合作。展望未来，中国必将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，与非洲国家高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议，助力非洲国家早日实现联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》，为推动构建人类命运共同体做出新的贡献。

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