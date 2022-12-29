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马斯克称美国所有社交媒体都与政府合作审查网络内容

2022年12月29日18:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月29日电 美国社交媒体巨头推特首席执行官埃隆·马斯克日前披露，美国所有社交媒体公司都存在与美国政府合作审查网络内容的做法。

　　据美国福克斯商业新闻电视台网站27日报道，马斯克的这一言论是针对美国记者马特·塔伊比25日所曝光的推特公司内部通讯资料做出的。这些资料显示，美国联邦调查局和中央情报局等机构官员定期与推特管理层会面，要求其冻结推特上大量“有问题的账户”。

　　塔伊比同时披露，美国政府还与脸书、微软等几乎所有大科技公司“保持联系”。

　　作为美国特斯拉公司首席执行官，马斯克近期刚完成对推特的收购。27日他在推特上回应说，这表明美国“每一家”社交媒体公司都涉及大规模内容审查，美政府深入参与其中，有时候政府更是给出明确指令。他举例说，谷歌公司就频繁让一些网址链接从其搜索结果上“消失”。

　　美国等西方国家政府利用社交媒体平台散布虚假信息、操纵国际舆论的做法近来被频繁公之于众。比如美国独立调查网站“拦截”就在日前披露，美国国防部下属机构曾在推特上通过操控话题、欺骗性宣传等手段，干预中东民众舆论认知，持续推进有利于美国及其盟友的叙事。

(责编：崔越、杨牧)

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