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最新动态：俄方说乌成为西方对俄网络攻击桥头堡 乌总统说2023年是关键性的一年

2022年12月28日18:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部副部长瑟罗莫洛托夫日前接受采访时表示，乌克兰已成为西方测试网络攻击技术和发动对俄网络攻击的桥头堡。乌克兰总统泽连斯基27日表示，2023年将是关键性的一年。

　　——据今日俄罗斯通讯社28日报道，瑟罗莫洛托夫日前接受该社采访时指出，绝大多数针对俄罗斯的网络攻击从北约、欧盟成员国以及乌克兰境内发起。在乌克兰事实上失去数字主权的情况下，西方跨国IT公司正为乌在信息空间的恶意行为提供支持，乌“网军”被用来攻击俄政府、企业、金融和教育机构以及运输和物流基础设施。

　　——据乌克兰总统网站27日报道，泽连斯基当天在视频讲话中表示，2023年将是关键性的一年。乌方将继续夺回被占领土，重建国家，解救被俘人员，在国际上开辟新机遇。他将就上述任务落实情况及乌克兰内外形势向乌最高拉达（议会）作报告。泽连斯基还说，乌方将充分考虑今冬和明年春季面临风险，继续强化国防与安全部门准备工作。

　　——据塔斯社报道，俄外长拉夫罗夫27日接受采访时表示，乌克兰正试图把美国和北约其他成员国更深地拖入俄乌冲突的漩涡，进而引发北约和俄罗斯之间的正面冲突。俄罗斯一直警告西方存在局势失控升级的危险，重要的是要防止灾难发生。

　　——据乌克兰媒体报道，乌外长库列巴26日接受采访时表示，乌方期待在2023年2月底前能够举行一次关于乌俄冲突和平方案的峰会。联合国是举行这一峰会的最好平台，希望联合国秘书长古特雷斯能够担任调解人。

　　——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基26日在视频讲话中说，他当天召开会议讨论尽快落实其访美成果和有关协议。泽连斯基还表示，当前乌克兰仍面临电力短缺问题，当天他还召开特别会议，讨论2023年乌能源和基础设施面临的威胁和应对举措。

　　——法国舆论研究所26日发表一份关于法国人对俄乌冲突看法的民调。民调显示，70%的受访者希望法国和欧盟为谈判解决俄乌冲突而努力，同时继续向乌克兰提供军事援助；83%的受访者依然对乌克兰的现状感到担忧；对冲突未来走向，受访者普遍对短期内结束冲突表示悲观。（参与记者：陈畅、李东旭、赵冰、耿鹏宇、唐霁、严明）

(责编：崔越、杨牧)

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