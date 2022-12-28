新华社北京12月28日电 题：为推动“一带一路”合作汇聚众智、融聚民心——“一带一路”国际智库合作委员会2022年理事会会议综述

新华社记者冯歆然、王宾

“一带一路”国际智库合作委员会2022年理事会会议27日以线上线下相结合方式举行。来自国内外的智库代表围绕推动“一带一路”相关智库研究与国际合作展开了深入交流探讨。

与会代表们对委员会工作成果给予高度评价，一致表示愿就推动“一带一路”建设相关课题研究和思想交流进一步加强沟通、深入合作，推出更多高质量研究成果，为助力“一带一路”倡议行稳致远提供更多智力支撑。

2013年，中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议。智库是共建“一带一路”的重要力量。2019年，新华社联合15家中外智库共同发起成立“一带一路”国际智库合作委员会，为各国智库加强思想对话、进行决策咨询提供了重要平台。

新当选理事长、新华社社长傅华表示，面对国际社会对高质量共建“一带一路”的热切期待，智库应当发挥更大作用，汇集众智、凝聚众力，推动把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

他建议，应发挥智力平台作用，开展多领域学术研究，就共同关心的课题开展合作研究，推出更多有含金量、有操作性的智库成果；发挥交流平台作用，以权威研究阐明时代大势，以理性观点深化互信互鉴，以专业声音澄清疑惑误解，推动各国人民心意相通、和衷共济；发挥传播平台作用，阐释好“一带一路”的时代价值和世界意义。

眼下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类又一次站在历史的十字路口。如何在助力共建“一带一路”向更高水平迈进、推动构建人类命运共同体中更好发挥智库的作用，成为与会代表们共同关心的话题。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席安德烈·贝斯特里茨基表示，在世界经历深刻变革、充满不确定性的情况下，“一带一路”合作为各国加强伙伴关系、开展互利合作提供了重要土壤。通过委员会举办的学术性研讨会等活动，各国智库能够共同探讨“一带一路”未来发展之道，推动“一带一路”建设结出更多丰硕的成果。

会上，多位智库代表就进一步推动“一带一路”相关课题研究分享了具体建议与看法。他们表示，愿继续加强国际合作、充分交流互动，推动深化互信、凝聚共识，共同推动“一带一路”建设走深走实。

2023年是“一带一路”倡议提出10周年。以此为契机，本次理事会会议宣布启动全球智库报告征集活动，并发布了国际智库研究选题27项，得到各理事单位的积极响应。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，“一带一路”倡议提出已近10年，相关研究领域也出现了许多新的话题，比如可持续发展、公共卫生、数字互联互通等。“新加坡作为共建‘一带一路’的受益者之一，非常期待未来能够与各国智库通过委员会这一平台加强交流。相信明年将会成为‘一带一路’研究方面又一个‘丰收之年’。”

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