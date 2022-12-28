新华社法兰克福12月28日电 综述：中国市场机遇是企业不能错过的巨大商机——欧洲企业欢迎中国省市商务代表团访欧

新华社记者单玮怡

12月以来，中国多个省市组织政府商贸骨干、企业与机构代表组成的商务代表团赶赴欧洲开展经贸促进活动。受访欧洲企业表示，千百封邮件都“不如一见”，线下会面让人格外欣喜，中方伙伴带来的投资机遇和市场前景是企业不能错过的巨大商机。

12月15日，湖北省商务代表团启程赴德国、瑞典开展为期8天的境外招商。

“湖北代表团推进中德城市合作的首站选择了杜伊斯堡，让我们看到中方伙伴强化武汉-杜伊斯堡友好城市合作的诚意。”德国杜伊斯堡市政府中国事务专员马库斯·托伊贝尔说，杜伊斯堡市政府重视并支持中欧班列发展，拟投资1亿欧元为中欧班列修建海外仓。

德国安联保险集团执行副总裁、亚洲区负责人乌韦·米歇尔说，集团十分看好中国市场和湖北武汉的蓬勃发展，希望将更多资源引进武汉。

德国电子通讯产品制造商罗德与施瓦茨公司与湖北商务代表团签订合作协议，在武汉经开区投资兴建罗德与施瓦茨华中区域中心，将优先在武汉市新增布局生产线。

中国湖北-德国经贸合作推介会19日在位于法兰克福的中国国际投资促进中心（德国）举办，为30余家德国生物医药和汽车产业企业提供洽谈对接平台。

“我们期待早日到湖北走一走、看一看。”一位专程从瑞士赶来参加会议的德国生物医药企业负责人表示，非常看好湖北的生物产业发展。

12月初，江苏省镇江招商团在瑞士、德国等欧洲国家开展商贸活动，拜访30余家欧洲企业和投资促进机构，举办3场海外人才招聘活动，帮助国内医药、汽车行业企业与欧洲潜在合作伙伴建立联系，拓宽外资招商渠道。

德国制药与生物科技企业格雷斯海姆集团首席财务官贝尔恩德·梅茨纳说，总投资2亿美元的格雷斯海姆中国区总部与疫苗玻璃生产基地项目已于今年5月在镇江新区开工，相信双方合作具有广阔前景。

梅茨纳表示，该集团在华合资公司双峰格雷斯海姆发展势头良好，专注为医药企业提供高端医药包装产品和技术服务。如今欧洲面临能源价格上涨难题，企业用镇江生产基地优化产能结构，降低生产成本，才能在激烈的国际市场竞争中保持优势。

法国汽车紧固件制造商阿雷蒙集团董事长安托万·雷蒙德向镇江招商团透露，阿雷蒙集团计划在中国投资新能源汽车配件生产，期待乘上中国新能源汽车发展的大船，带动企业更快进步。

雷蒙德说，阿雷蒙位于镇江的生产基地作为中国国家级绿色工厂，紧跟中国绿色发展理念，在绿色生产、低碳发展领域处于行业前列，为中欧在工业绿色转型领域的合作树立榜样。

雷蒙德说，阿雷蒙对镇江的投资营商环境、产业配套及地理优势均非常满意，一旦有新的投资项目，就会想到镇江的伙伴。

江苏省镇江招商团负责人刘森豹说，欧洲企业和机构对中欧加强交流合作的热切期盼让他坚信，中欧经贸合作前景只会更加包容，合作领域更加丰富，合作层次越来越高。

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