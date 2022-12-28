新华社德黑兰12月27日电（国际观察）伊核谈判：伊朗有意愿 美国仍消极

新华社记者高文成

伊朗外交部发言人卡纳尼26日说，对伊朗来说，恢复履行伊朗核问题全面协议的“对话窗口”仍然敞开。如果伊核谈判的西方相关方表现出必要的决心，“协议是可以达成的”。

分析人士指出，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判自9月起陷入沉寂。尽管近期伊朗方面多次展现出积极意愿，但作为伊核困局始作俑者的美国回应消极，恢复履约谈判前景不明。

伊朗愿意谈

卡纳尼说，日前举行的第二届巴格达合作与伙伴关系会议为伊朗和欧盟就伊核谈判举行会谈“创造了良好机会”。双方在会上讨论了伊核谈判的有关问题，结论是应该继续努力，直到达到最后步骤。

伊朗外长阿卜杜拉希扬与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利20日在约旦首都安曼参加第二届巴格达合作与伙伴关系会议期间举行会见。据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬在会见时说，伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。阿卜杜拉希扬同时表示，为达成协议，相关方要避免将问题政治化，应采取务实态度，作出必要决策。

欧盟方面也对恢复履行伊核协议持积极态度。博雷利在社交媒体上说，双方“同意必须保持沟通畅通，并在维也纳谈判的基础上恢复履行伊核协议”。

欧洲理事会12月12日曾发布文件说，欧盟仍致力于恢复伊核协议的完整、有效执行。同日，博雷利接受采访时表示，就阻止伊朗发展核武器而言，没有比全面协议更好的选择。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”。伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，但谈判自9月起未取得明显进展。

美国态度消极

卡纳尼26日表示，美国政府的做法混乱且矛盾，立场消极，美方行为导致了达成协议的拖延。“球在美方的球场上”，伊朗正在等待各方，特别是美方的实际行动。

针对20日的伊欧会见，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，美方欢迎欧盟与伊朗进行沟通，但恢复履行伊核协议不是美国当前关注焦点。

分析人士指出，这一表态与美国在伊核谈判问题上的消极态度一脉相承。如果美方对于伊朗方面26日的表态依然反应冷淡，那么恢复履约谈判前景难言乐观。

卡纳尼指出，谈判此前没有取得成果是因为美国以举行国会中期选举为借口浪费了达成协议的机会。美国民主和共和两党在伊核问题上分歧严重，造成了当前困局。

美国《纽约时报》指出，共和党人将伊核协议视为对付总统拜登和国会民主党人的政治大棒。

有分析认为，除了党争之外，美国就人权、俄乌局势等问题持续向伊朗施压，试图将这些问题与伊核谈判问题混在一起，这是导致谈判难以取得进展的重要原因。伊朗议员贾利勒·拉希米·贾哈纳巴迪表示，西方国家一直试图把自己的要求强加给伊朗，这将破坏伊核谈判。

清华大学国际与地区研究院伊朗问题专家刘岚雨认为，谈判前景难以预料，但关于谈判的积极预期依然存在。伊朗当前经济形势不乐观、汇率大幅贬值，伊朗政府需要借助谈判提振民众信心、稳定社会情绪。西方国家也需要借助继续谈判来保证伊朗不走向极端。

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