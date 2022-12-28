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中企承建的柬埔寨41号公路升级改造项目开工

2022年12月28日16:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月28日电 （记者赵益普）由中国路桥工程公司（简称“中国路桥”）承建的柬埔寨41号公路升级改造项目26日正式开工。41号公路升级改造项目全长约95公里，贯穿干拉、实居、茶胶和贡布四省，连接数个国际港口和生态旅游景点。该项目预计2026年竣工。中国路桥的施工内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、防护工程、排水工程及交通附属工程等。

柬埔寨首相洪森在当天举行的开工典礼上表示，41号公路是一条重要的道路，感谢中国为柬埔寨基础设施建设提供的大量帮助。柬中是铁杆朋友和命运共同体，柬埔寨民众正在使用的大部分道路、桥梁、学校、医院、水源等都是柬中深厚友谊的例证。据洪森介绍，迄今为止，中国已帮助柬埔寨兴建30多条公路，总长3000多公里，另有3条道路正在建设中，援柬建成和正在建设的跨河大桥共计9座。

中国驻柬埔寨大使王文天对41号公路升级改造项目顺利开工表示热烈祝贺。他表示，中柬命运与共体现在两国深厚的战略和政治互信中，体现在两国能坚定维护对方核心利益中，体现在两国各领域不断深化的务实合作中。相信双方将以明年中柬建交65周年和“中柬友好年”为契机，携手同心打造具有战略意义的中柬命运共同体，造福两国和两国人民，服务地区和世界和平与发展。

(责编：崔越、杨牧)

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