新华社华盛顿12月27日电（记者孙丁）美国联邦最高法院27日举行表决，维持一项针对越境移民的快速驱逐令。

这项被称为“42条”的公共卫生政策于2020年生效，联邦政府以防疫为由授权边境执法人员快速驱逐越境移民，不接受他们的避难申请。

联邦最高法院27日以5比4的表决结果推翻华盛顿特区一名联邦法官此前终止“42条”的一项裁决，并宣布将于明年2月听取关于此案的口头辩论。

拜登政府一直寻求终止“42条”。白宫发言人27日发表声明说，联邦政府将遵守联邦最高法院指令，并为该法院审理“42条”相关案件进行准备。美国国土安全部当天表示，“试图非法进入美国者”将继续被驱逐到墨西哥或他们的来源国，同时强调美国移民系统存在问题，呼吁国会批准综合性改革。

长期以来，移民问题备受美国社会关注，也是民主、共和两党争斗的重点领域。背井离乡的移民被夹在中间，经常连基本人权都难以得到保障，成为美国政治纷争的棋子和牺牲品。

过去8个月，得克萨斯州州长阿博特等共和党人使用客车或飞机将成千上万名移民陆续运至华盛顿、纽约、费城等民主党人主政的城市，引发广泛争议。阿博特频繁批评拜登政府移民政策，称拜登以及民主党忽视美国南部边境因为移民涌入而出现的“历史性危机”。他还警告，如果“42条”被终止，将有更多移民非法进入美国。

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