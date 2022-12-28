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综述：马来西亚经济稳步复苏 对华合作备受期待

2022年12月28日13:51 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡12月28日电 综述：马来西亚经济稳步复苏 对华合作备受期待

新华社记者汪艺 毛鹏飞

2022年，在劳动力市场改善、外贸强劲增长等因素推动下，马来西亚经济稳步复苏。然而，多家研究机构认为，2023年马来西亚将面临出口、经济增速放缓等挑战。

根据马来西亚国家银行（央行）数据，马来西亚今年前三季度国内生产总值（GDP）同比增长9.3%。该机构预测，2022年全年的经济增长率将在6.5%至7.0%之间，高于2021年的3.1%。

世界银行今年9月上调对马来西亚2022年GDP增长预期，由此前预测的5.5%调至6.4%，主要原因包括：马来西亚劳动市场状况持续改善、内需增强、国际国内旅游相关活动将有所增加。

对外贸易方面，根据马来西亚国际贸易和工业部报告，今年1月至11月，马来西亚贸易额同比增长29.9%，其中出口增长27.2%，进口增加33.3%，贸易顺差增长2.6%。其中，截至11月，马来西亚与中国贸易额连续24个月保持两位数增长。

受美联储加息外溢效应等因素影响，马来西亚也面临较严重通货膨胀。今年第三季度，该国消费者价格指数（CPI）同比上涨4.5%。林吉特对美元汇率持续下跌，9月一度创下1998年亚洲金融危机以来最低水平。

展望2023年，一些机构担忧世界经济增长放缓、外部需求减少等因素将给马来西亚经济复苏带来挑战。

标普全球市场财智公司最新报告显示，马来西亚制造业采购经理指数（PMI）从10月的48.7下降至11月的47.9。

马来西亚国家银行（央行）行长努尔·沙姆西娅·穆赫德·尤努斯近期表示，世界经济增长放缓会带来外部冲击，但马来西亚仍将维持增长动力，预计2023年GDP增长率将在4%至5%之间。

分析人士指出，中国是马来西亚重要贸易伙伴，中马经贸合作将在马来西亚经济发展和转型中继续发挥重要作用。

根据马来西亚投资发展局报告，今年前三季度，马来西亚共批准外国直接投资1307亿林吉特（1美元约合4.43林吉特），来自中国的投资额达492亿林吉特，占比最高。

马来西亚交通部长陆兆福表示，马中经贸繁荣离不开中资企业的积极参与和付出。在“一带一路”倡议下，大量高、精、尖的中资企业进入马来西亚，为马来西亚的繁荣发展注入活力与希望。

陆兆福说，马来西亚鼓励和欢迎更多高新科技、节能环保的中资企业到马来西亚，帮助马方实现经济转型和产业升级，期待中企在技术转移、创造就业等方面持续助力马来西亚经济发展。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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