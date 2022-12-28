新华社洛杉矶12月27日电（记者谭晶晶）近日，北美地区遭遇大规模寒流袭击，冬季风暴给美国、加拿大多地交通、供电、人员流动等造成严重影响。

美国国家气象局27日发布的最新预报说，虽然美国东部地区本周寒流天气将有所缓和，但一场强烈的太平洋风暴将逼近并影响美国西部，带来强风、大雨、高海拔地区的降雪，一些山谷地区将结冰。

美国这次冬季风暴破坏力有多大？为何极端天气现象越来越频繁发生？

美国媒体报道说，过去一周，冬季风暴几乎席卷全美，带来危及生命的低温、暴风雪、冻雨、洪灾等，使许多人的圣诞出行计划遇阻。美国国家气象局天气预测中心预报员理查德·奥托表示，对美国东部大多数地区而言，今年圣诞季是过去三四十年来最冷的一次。

这场冬季风暴使美国交通受阻，电力供应中断。据美国有线电视新闻网报道，冬季风暴已导致超过100万居民和商业用户断电。一些地区因寒流影响，供水系统中断。全美逾万个航班被迫取消或延误。

美国东北部纽约州的纽约市、布法罗市等地是此次冬季风暴的“重灾区”。25日，布法罗市有的地方积雪深度已超过1.2米，消防车辆均陷入瘫痪，应急救援工作无法进行。纽约州州长凯茜·霍楚尔表示，这是布法罗市多年抵抗暴风雪历史上遭遇的破坏性最强的一次。

美国白宫26日发表声明说，总统拜登宣布纽约州进入紧急状态，授权联邦政府提供救灾援助。

气象学家表示，此次席卷北美地区的寒潮与来势汹汹的“炸弹气旋”有关。“炸弹气旋”主要是由冷空气与暖湿空气相遇而形成，导致大气压力在24小时内骤降，具有强大的爆发力和破坏力。“炸弹气旋”常常伴随暴风雪、冻雨、洪灾、山体滑坡等自然灾害。

此外，北美较大的山脉多为南北走向，如西部的落基山脉和东部的阿巴拉契亚山脉，山脉之间是宽阔的平原等，这种地形难以抵御极地冷空气长驱南下的急袭。

近年来，从高温热浪、暴雨洪灾到飓风山火、极端寒流，全球极端天气事件发生的频率和规模都在持续增加。专家表示，气候变化是极端天气事件越来越频繁的重要推手。

加拿大滑铁卢大学气候适应中心负责人布莱尔·费尔特马特表示，随着全球气温上升，更暖的空气湿度更高，热能更高，这通常导致夏季降水量上升，冬季降雪量增大。

专家表示，各国需要为应对更频繁、更强烈的气候灾难做好准备；同时应加强国际合作，减少温室气体排放，完善极端天气预警机制，共同应对气候变化挑战。

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