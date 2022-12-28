杨 宁 李汶洁

图为聪记越南风味小吃店

受访者供图

60多年前，几百名华侨从9个国家归来，落户福建省泉州市鲤城区常泰街道。归侨们用双手盖起毛坯房，建起盛极一时的华侨塑料厂。华塑社区因此得名。

1978年，大批越南华侨离开越南，22.4万人回到中国大陆。其中，数千人在华塑社区落户。

归国华侨 融入社区

头顶白色尖顶的斗笠，肩挑晃晃悠悠的竹筐，三五成群的孩子……这是泉州华塑社区给人的第一印象。自归侨们踏上华塑土地那一刻起，他们的命运就与这里紧密相连。

聪记越南风味小吃店店主梁君玉就是当年大批归侨中的一员。回忆起这段历史，她说：“1978年随父母回国时，我才5岁。我们在越南的生计以农业为主。回国后，政府建好房屋，将印尼归侨、越南归侨妥善安置在华塑社区。3层、4层的楼房简直是‘豪宅’。父母被分配到当时的华侨塑料厂工作，加入到生产‘白鸽牌’泡沫塑料拖鞋的行列中。”

5岁的梁君玉很快融入了当地生活。而对于父母来说，语言成为主要障碍。梁君玉祖籍广西，父亲说粤语，母亲说客家话，泉州当地居民则说闽南语。初来乍到，陌生的语言环境让梁君玉一家心中更添几分紧张与不安。

好在华塑社区里，一半以上的居民都是归侨，和梁君玉家在越南同村的就有好几户。几年下来，梁君玉觉得邻里之间如同家人一般亲切。

和梁君玉一起归国的，还有家里的亲戚朋友。他们被安置在广东、广西、海南、福建等省份。梁君玉回忆：“当时，我们走得很急，东西基本都留在了越南。我们祖上几代人都生活在越南，如果没有新冠肺炎疫情影响的话，父母每年都会回越南扫墓。”

传承手艺 守护记忆

20世纪90年代，辉煌一时的华侨塑料厂逐渐失去市场竞争力。21世纪初，华侨塑料厂正式停工。梁君玉表示：“华侨塑料厂淡出了人们视野，但归侨们凭着拼搏奋斗精神，用汗水谱写出新篇章。”

华侨塑料厂停工后，工人们为了贴补家用，开始制作贩售东南亚小吃。从临时商铺到固定门面，华塑社区里逐渐出现了几条商业街。印尼粽、印尼烤肉、椰丝糕、芭蕉卷、越式肠粉、咖喱姜黄饭……渐渐地，华塑社区成了远近闻名的“小东南亚”，不少人慕名前来。

2008年，梁君玉在华塑社区街角开始了她的早餐铺生意。最初，店里主打卷粉，粉皮光泽透明，薄如蝉翼。后来，客人越来越多，产品种类也相应地逐渐增加。晶莹剔透的越南卷粉、软糯顺滑的手工粿条、汤底浓郁的米粉米线、冰爽可口的越南咖啡……每天早上6点，店里就挤满了寻味而来的各方食客。梁君玉说：“父母此前一直在做越南小吃。小时候，我就在家里帮忙，现在做起来，得心应手。”

“酒香不怕巷子深。”聪记小吃在一栋老旧楼房旁搭盖了简易小棚，生意火爆。梁君玉表示：“我们从早上6点半营业至12点半，一早上能卖出两三百条卷粉。有些客人甚至从浙江、上海等地出发，前来探店。前几天，就有个客人在我们快打烊时过来。当时，店里只剩冰咖啡和糯米卷，他没能吃到心心念念的越南卷粉。”

归侨们以自己的手艺留住海外饮食记忆，不仅自己做，也希望让下一代将美味传承。

梁君玉说：“社区里一名印尼归侨奶奶做了一辈子的印尼糕点。决定歇业退休后，她将赖以维生的糕点手艺倾囊传授于我，还送给我很多糕点模具，我非常感激她。如今，千层糕、椰丝糕、彩虹糕都是我店内的热门产品。”

社区拆迁 开启新篇

不过，历经半个多世纪的风霜，华塑社区大部分房屋处于危房状态。它们扛不住台风，甚至无力抵挡一场瓢泼大雨。去年底，华塑社区居民收到征收告知书，准备拆迁征收。

聪记越南风味小吃店在街角开了14年，如果不是这一纸拆迁公告，梁君玉不会另迁新址。“我在华塑社区住了45年，对这里感情深厚。在这里开早餐店，来来往往都是熟人。楼上楼下的邻居见了面，打个招呼，唠个嗑儿，像一家人一样亲切。现在社区面临拆迁，不少东南亚风味老店选择就此歇业，具有‘小东南亚’之称的华塑社区也将成为一代泉州人的记忆。”梁君玉说。

华塑社区拆迁顺利进行，看着从前充满烟火气息的华塑社区逐渐空旷，梁君玉感慨万千。梁君玉的邻居是一名60多岁的阿姨，很早就搬离了华塑社区。梁君玉说：“有一天，我特意去阿姨的新家看望她，她很激动，也很开心。她的女儿嫁到了市里，一个星期才回来一趟。我抽空去陪陪她，两人一起叙旧，怀念过去的美好时光。”

得知拆迁消息后，梁君玉便开始寻找新店铺，准备“搬家”。如今，聪记越南风味小吃店搬到了华塑社区附近。梁君玉表示：“大部分老顾客都是华塑社区的居民，有的客人从小吃我做的卷粉长大。如今眼看着，他们都快结婚生子了。我十分热爱我的小吃事业，也很幸运得到了客人们的喜爱。我会坚持下去。”

因危旧房而征迁的华塑社区，浓缩着一代归侨的创业史，也成为泉州的一段宝贵历史记忆。另迁新址后，聪记越南风味小吃店生意依旧火爆。如梁君玉一般的归国华侨们，深深扎根于中国大地，正用勤劳的双手，创造属于自己的生活。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)