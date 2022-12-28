新华社北京12月27日电（记者冯歆然）“一带一路”国际智库合作委员会2022年理事会会议27日以线上线下相结合方式举行。会议总结上一次理事会会议以来的工作，规划讨论下一阶段工作，通过了修订理事会规程的有关决议，选举产生新的理事长和副理事长，并启动了全球智库报告征集活动。

12月27日，“一带一路”国际智库合作委员会2022年理事会会议以线上线下相结合方式举行。新华社记者 邢广利 摄

新当选的理事长、新华社社长傅华在主旨发言中表示，2013年，中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议。近10年来，“一带一路”从倡议到实践，不断走深走实，为全球发展作出巨大贡献。面对国际社会对高质量共建“一带一路”的热切期待，智库应当发挥智力平台、交流平台、传播平台作用，共同推动“一带一路”行稳致远，共同促进“一带一路”国家民心相通，共同讲好“一带一路”的故事。

9位中外智库代表分享了相关研究成果，表示愿积极参与到全球智库报告征集活动当中，进一步加强交流合作，以明年“一带一路”倡议提出10周年为契机，努力推动“一带一路”国际智库合作迈上新台阶，为高质量共建“一带一路”提供新助力。

12月27日，“一带一路”国际智库合作委员会2022年理事会会议以线上线下相结合方式举行。新华社记者 邢广利 摄

会议由新当选的副理事长、新华社副社长赵承主持。

“一带一路”国际智库合作委员会成立于2019年4月，由新华社联合15家中外智库共同发起。

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