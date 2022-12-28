新华社加德满都12月27日电（记者易爱军）中国援尼泊尔中尼跨境铁路技术援助专家组27日抵达尼首都加德满都。尼泊尔铁路局官员表示，这标志着中尼跨境铁路（尼泊尔段）工程可行性研究迈出“新步伐”。

中国驻尼泊尔大使馆临时代办王欣和尼泊尔铁路局发言人阿曼·奇特洛卡到机场迎接专家组一行6人。

奇特洛卡在接受采访时表示，中国专家组抵尼开展可行性研究，标志着“可行性研究从今日起迈出新步伐”。他说，跨境铁路项目对尼泊尔而言存在诸多挑战，“但考虑到中方的专业知识和迄今所取得的技术进步，我们对这个项目成功实施抱有信心”。

此次可行性研究项目执行单位、中铁第一勘察设计院集团有限公司项目负责人冯德泉说，中尼铁路跨越喜马拉雅山脉，地形、地质条件极其复杂，具有世界级工程难度。“我们将充分借鉴中国在艰险复杂山区和高原地区修建铁路的先进技术和丰富经验，在中尼两国顶尖科研机构合作基础上，与尼方一道攻坚克难，做好中尼跨境铁路的技术研究工作。”

此前，中尼双方就推进中国边境口岸吉隆至加德满都跨境铁路可行性研究达成一致，定于年内派中国专家赴尼开展踏勘。

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