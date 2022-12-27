人民网东京12月27日电 （记者孙璐）26日下午，安徽省商务厅在日本东京成功举办安徽省贸易投资洽谈会。中国驻日本大使馆经商处经济商务公使宋耀明、日本贸易振兴机构海外地域战略主管日向裕弥参会并致辞。瑞穗银行、日本知名企业代表，日本徽商协会、交通银行东京分行，安徽省“徽动全球”赴日经贸合作代表团，合肥、芜湖、滁州、马鞍山企业及其在日合作伙伴共60余人参加洽谈会。安徽省商务厅副厅长刘光主持会议。

中国驻日本大使馆经商处经济商务公使宋耀明在会议现场致辞。安徽省商务厅代表团供图

中国驻日本大使馆经商处经济商务公使宋耀明致辞时指出，今年是中日邦交正常化50周年，在两国交往中，经贸合作始终是中日关系的“压舱石”和“推进器”。中国坚持对外开放的基本国策，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。安徽位于中国中东部，是最具活力的长三角经济区组成部分，已成为产业集聚、科技发达的投资宝地和创新高地。希望皖日双方通过此次投洽会加深相互了解，挖掘合作新亮点，探索合作新路径，推动中日经贸合作和双边关系在新形势下实现更大发展。

日本贸易振兴机构海外地域战略主管日向裕弥指出，日本和中国经济互补性强，日本看好中国巨大的市场潜力和良好的投资环境。日本贸易振兴机构愿意积极促进双方经贸往来，推动两国合作再上新台阶。

安徽省商务厅副厅长刘光主持贸易投资洽谈会。安徽省商务厅代表团供图

安徽省商务厅副厅长刘光在主持中提到，安徽历来高度重视与日本的经贸关系，日本是安徽省第二大贸易伙伴、第三大外资来源地，双方产业契合度高，合作空间广泛。此次是安徽省自新冠肺炎疫情发生以来首次在境外举办贸易投资洽谈会，也将开启皖日经贸合作新的起点。希望双方企业家充分利用这一平台，共叙友谊、共话合作，用一点一滴的努力汇聚起皖日经贸发展的磅礴力量。

安徽省贸易投资洽谈会日本东京推介会现场。安徽省商务厅代表团供图

贸易投资洽谈会上播放了“安徽等你”宣传片，合肥市、芜湖市商务主管部门负责人推介了城市发展情况和主要特色产业，发布了经贸合作需求，并表示愿意积极扩大与日本在贸易和投资领域的各项合作。随后，皖日双方企业进行了“一对一”对接洽谈。据了解，部分参会企业在汽车零配件、纺织服装、日用品、化妆品等领域达成初步贸易合作意向。大家均表示通过此次洽谈会，结识了新客户、拓展了新渠道、打开了新世界，愿意继续保持并深化沟通交流，为推动皖日经贸合作做出新的贡献。

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